Медики рассказали, чем полезны поцелуи

Мало кто догадывается, но поцелуи существуют не только для выражения любви, но и имеют большое влияние на организм.

Ученые доказали полезность поцелуев в ходе исследования, пишет Ukrhealth.



Они отмечают, что когда люди целуются, выделяются вещества серотонин, дофамин и окситоцин. Они улучшают настроение и имеют положительные последствия для здоровья.

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Во время поцелуя в организме запускаются гормоны эндорфины – они вызывают расширение кровеносных сосудов и таким образом предотвращают распространение ощущения боли от нервов к мозгу, в частности, облегчают головную боль и боль, вызванную менструальными судорогами.

По словам ученых, поцелуи особенно полезны людям, у которых есть хроническая боль от артрита или онкозаболеваний.



Поцелуй также снижает артериальное давление – из-за расширения кровеносных сосудов в организме. Поэтому целоваться полезно и гипертоникам.

Поцелуи улучшают настроение

Поцелуи также уменьшают стресс и являются хорошей профилактикой сердечных заболеваний.

Во время поцелуев в иммунной системе производятся клетки иммуноглобулина A, необходимого для борьбы с микробами. А еще поцелуй снижает иммуноглобулин E, высвобождая гистамин из клеток, ответственных за запуск аллергических реакций.

Кроме того, во время поцелуев увеличивается количество слюны во рту, а ферменты, которые она содержит, очищают бактериальный налет с поверхности зубов – предотвращает появление кариеса.



И интересный момент – во время поцелуя задействованы 34 лицевые мышцы и 112 мышц головы – поэтому так можно еще и улучшить тонус мышц. Ученые добавляют – в течение 20-секундного поцелуя сжигается около 2-3 калорий в минуту.

Поцелуи также уменьшают стресс