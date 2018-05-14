14:06
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Медики рассказали, чем полезны поцелуи

115 Читати новину українською
Чем полезны поцелуи
Чем полезны поцелуи / unsplash.com

Мало кто догадывается, но поцелуи существуют не только для выражения любви, но и имеют большое влияние на организм.

Ученые доказали полезность поцелуев в ходе исследования, пишет Ukrhealth.

Они отмечают, что когда люди целуются, выделяются вещества серотонин, дофамин и окситоцин. Они улучшают настроение и имеют положительные последствия для здоровья.

Читайте также: В каких случаях необходимо отказаться от секса

Во время поцелуя в организме запускаются гормоны эндорфины – они вызывают расширение кровеносных сосудов и таким образом предотвращают распространение ощущения боли от нервов к мозгу, в частности, облегчают головную боль и боль, вызванную менструальными судорогами.

По словам ученых, поцелуи особенно полезны людям, у которых есть хроническая боль от артрита или онкозаболеваний.

Поцелуй также снижает артериальное давление – из-за расширения кровеносных сосудов в организме. Поэтому целоваться полезно и гипертоникам.

Поцілунки покращують настрій

Поцелуи улучшают настроение

Поцелуи также уменьшают стресс и являются хорошей профилактикой сердечных заболеваний.

Во время поцелуев в иммунной системе производятся клетки иммуноглобулина A, необходимого для борьбы с микробами. А еще поцелуй снижает иммуноглобулин E, высвобождая гистамин из клеток, ответственных за запуск аллергических реакций.

Кроме того, во время поцелуев увеличивается количество слюны во рту, а ферменты, которые она содержит, очищают бактериальный налет с поверхности зубов – предотвращает появление кариеса.

И интересный момент – во время поцелуя задействованы 34 лицевые мышцы и 112 мышц головы – поэтому так можно еще и улучшить тонус мышц. Ученые добавляют – в течение 20-секундного поцелуя сжигается около 2-3 калорий в минуту.

Поцілунки також зменшують стрес

Поцелуи также уменьшают стресс

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Секс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 125
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 831
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1511
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4539
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4503
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук