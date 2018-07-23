Медики рассказали, как пользоваться смартфоном и не вредить здоровью

Активное пользование мобильными гаджетами и беспроводными средствами коммуникации может иметь негативное влияние на здоровье человека. Но при условии, что телефон будет находиться близко возле мозга.

Об этом заявили швейцарские медики во главе с Мартином Ресли из Швейцарского института тропиков и общественного здоровья (Swiss TPH). Статья с результатами исследования вышла в журнале Environmental Health Perspectives.

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Поскольку смартфоны и другие беспроводные средства коммуникации передают электромагнитные радиосигналы, активное пользование мобильной связью может иметь негативное влияние на развитие памяти у подростков, но при условии, что они будут держать смартфон возле уха.

Ученые из Swiss TPH следили за моделями поглощения радиоволн от гаджетов тканями мозга. Применяя методы эпидемиологии они смогли оценить эффект воздействия на организм. В группу добровольцев вошли подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Активное пользование смартфонами в течение более года негативно влияет на результативность подростков в тестах на развитие предметной памяти (запоминание объектов и фигур).

Эта форма кратковременной памяти реализуется в правом полушарии, и влияние излучения телефона ярче проявлялось у тех, кто держал его с правой стороны головы во время разговора.

Однако при пользовании других инструментов беспроводной связи и услуг (текстовые сообщения, онлайн-игры, интернет) – никаких заметных изменений ученые не обнаружили.

Пока они не нашли ответа – как именно радиоволны могут влиять на процессы, происходящие в мозге.

Возможно, потенциальный риск для мозга можно снизить, пользуясь при звонках наушниками или динамиками, особенно, если уровень сигнала сети невысокий, и телефон работает на максимальной мощности,

– добавил Мартин Ресли.

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