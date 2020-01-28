Медики рассказали о состоянии женщины, которая подожгла себя в Одессе
В Одессе вечером 27 января произошел жуткий инцидент – женщина подожгла себя прямо на одной из центральных улиц. Пострадавшую сразу госпитализировали с серьезными ожогами, она находится в реанимации.
Почему женщина подожгла себя?
48-летняя женщина решила покончить жизнь самоубийством. Она вышла во двор одного из домов на улице Ольгиевской в Приморском районе, кричала, что устала жить и хочет умереть. После этого женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.
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Соседи сбежались на крики и потушили огонь, охвативший женщину. После этого пострадавшую забрала скорая.
Представитель мэрии Одессы также рассказал, что женщина не является жительницей Одессы.
В каком состоянии пострадавшая?
В городском отделе здравоохранения рассказали, что женщина находится в реанимации Городского ожогового центра, пишет "Думская". Врачи диагностировали у нее ожоги 30% тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Женщина подожгла себя в Одессе: видео 18+