Медики рассказали о состоянии женщины, которая подожгла себя в Одессе

В Одессе вечером 27 января произошел жуткий инцидент – женщина подожгла себя прямо на одной из центральных улиц. Пострадавшую сразу госпитализировали с серьезными ожогами, она находится в реанимации.

Почему женщина подожгла себя?

48-летняя женщина решила покончить жизнь самоубийством. Она вышла во двор одного из домов на улице Ольгиевской в ​​Приморском районе, кричала, что устала жить и хочет умереть. После этого женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла.

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Соседи сбежались на крики и потушили огонь, охвативший женщину. После этого пострадавшую забрала скорая.

Представитель мэрии Одессы также рассказал, что женщина не является жительницей Одессы.

В каком состоянии пострадавшая?

В городском отделе здравоохранения рассказали, что женщина находится в реанимации Городского ожогового центра, пишет "Думская". Врачи диагностировали у нее ожоги 30% тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Женщина подожгла себя в Одессе: видео 18+