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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Медики рассказали об опасности ополаскивателей для рта

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Ополаскиватель для рта
Ополаскиватель для рта / ua.mydent.kiev.ua

Жидкости для полоскания ротовой полости способны вызвать у людей кариес и даже сахарный диабет.

Такое заявление сделали британские стоматологи из Центра Fresh Breath в Лондоне под руководством ведущего стоматолога Фила Штеммера, передает Ukrhealth.

Они провели исследования, в результате которых выяснили, что химический состав жидкостей для полоскания рта нейтрализует действие зубной пасты.

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При регулярном применении подобных ополаскивателей, которые фактически сводят к нулю защитный эффект паст, у человека неизбежно появится кариес,
– объяснил Фил Штеммер.

Наиболее эффективными средствами для защиты зубов от кариеса будут зубная паста, щетка и зубная нить. А вот от ополаскивателей для рта лучше отказываться – они лишь на некоторое время освежают дыхание.

К слову, стоматологи из Гарвардского университета в США обнаружили связь между ополаскивателями для рта и появлением у человека диабета.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Медицина исследования
Источник: 24 Канал
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