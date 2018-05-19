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Медики развенчали популярный миф о консервах

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Медики развенчали миф о консервах
Медики развенчали миф о консервах / baomoi.com

Многие переработанные продукты действительно могут нанести организму вред, но при частом употреблении. Но многие консервированные продукты все же не теряют витаминов и полезных веществ.

Об этом заявили ученые из Оксфорда, передает "Обозреватель".

"Переработка не всегда означает потерю полезных свойств. Она часто используется для сохранения полезных веществ и удаления вредных, например, пастеризация. В некоторых переработанных продуктах биологическая ценность достаточно высока, и они могут быть полезными", – уверяют ученые.

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Исследования также подтвердили – переработанное красное мясо не содержит канцерогенов.

Даже обычная консервированная томатная паста сохраняет свои свойства, в частности, антиоксидант ликопина. Йогурты с высоким содержанием пробиотиков позволят укрепить иммунитет.

Свою пользу сохраняют консервы из морской рыбой. Она содержит длинноцепочечные незаменимые жирные кислоты омега-3, которые снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. А консервированные сардины являются источником кальция, фосфора и витамина D.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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