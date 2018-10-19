Медики создали революционную вакцину против курения

Микробиологи и химики синтезировали сыворотку для борьбы с табачной зависимостью. Ученые утверждают, что вакцина способна контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от курения.

Об этом пишут специалисты из Института Скриппса, передает Science Аdvances.

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Вакцину протестировали на мышах. Результаты потрясающие – препарат способен вывести весь никотин из организма, еще и без побочных эффектов. Таким образом, сыворотка доказала свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.

Это стало возможно благодаря механизму работы фермента NicA2, который заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.

Что такое абстинентный синдром или синдром отмены?

Это патологическое состояние, клинический синдром, развивающийся при внезапном прекращении употребления психотропных или наркотических веществ или лекарственных препаратов, которые, как правило, были в употреблении в больших дозах.

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