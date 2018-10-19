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      Медики создали революционную вакцину против курения

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      Медики создали вакцину против курения
      Медики создали вакцину против курения / oncc.ru

      Микробиологи и химики синтезировали сыворотку для борьбы с табачной зависимостью. Ученые утверждают, что вакцина способна контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от курения.

      Об этом пишут специалисты из Института Скриппса, передает Science Аdvances.

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      Вакцину протестировали на мышах. Результаты потрясающие – препарат способен вывести весь никотин из организма, еще и без побочных эффектов. Таким образом, сыворотка доказала свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.

      Это стало возможно благодаря механизму работы фермента NicA2, который заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.

      via GIPHY

      Что такое абстинентный синдром или синдром отмены?
      Это патологическое состояние, клинический синдром, развивающийся при внезапном прекращении употребления психотропных или наркотических веществ или лекарственных препаратов, которые, как правило, были в употреблении в больших дозах.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе  Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Медицина Вакцина табак
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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