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      Медики Запорожья все же получат деньги за борьбу с коронавирусом, – Зеленский

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      Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ситуация с надбавками медикам в Запорожье исправлена. Эти деньги им заплатят за борьбу с коронавирусом.

      Как пояснил он в ходе видео-обращения 3 апреля, накануне работники экстренной медицинской помощи пожаловались, что их не включили в список тех, кто получит надбавку за противодействие коронавирусу.

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      Зеленский заверил, что это уже исправлено. И накануне, 2 апреля, Минздрав издал соответствующий указ.

      "Также хочу сказать, что наши врачи регулярно контактируют с медиками из города Ухань. Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу. А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период", – добавил он.

      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Медицина Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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