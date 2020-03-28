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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Медиков кинули "голыми" на борьбу с врагом, – активистка о ситуации на Тернопольщине

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      По последним данным, в Тернопольской области зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, из них 1 – летальный. Известно, что в городе первым COVID-19 заболел 57-летний священнослужитель. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме этого, в Монастырском районе коронавирус обнаружили у 24 медиков.

      Местная жительница и общественная активистка Светлана Бездиль рассказала, что вспышка заболевания началась с одного больного, к чему не были готовы ни медики, ни руководство районного или местного значения. В прямом эфире 24 канала она отметила, что тогда врачи не были обеспечены элементарными вещами, то есть у них не было ни масок, ни защитных костюмов.

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      По ее словам, фельдшеры скорой помощи поехали на первый случай в тех костюмах, которые предоставили спонсоры. Впоследствии не было даже кому дезинфицировать скорую. После того, как больного отвезли уже в Чорткив, а потом в Тернополь, люди снимали видео и спрашивали, кто поможет с дезинфекцией автомобиля.

      Активистка отметила, что машина в течение суток стояла во дворе скорой. Благодаря огласке, приехали работники ГСЧС и провели дезинфекцию.

      Не было кому сжечь, утилизировать те костюмы. Люди не знали механизма, который должен происходить с теми костюмами. Наши медики не были готовы, их кинули "голыми" на борьбу с врагом, который еще не изучен никем,
      – подчеркнула Светлана Бездиль.

      Женщина рассказала, что люди начали объединяться, сплачиваться: кто-то занимается костюмами и пошивом масок, кто-то подключает сплоченных украинцев из-за границы. Также состоялся сбор средств на аппараты искусственной вентиляции легких. Так как в районе до этого был только один аппарат быстрой вентиляции легких.


      Аппарат искусственной вентиляции легких / Фото 24 канал

      Местная жительница рассказала, что с помощью всех неравнодушных, удалось обеспечить медиков защитными костюмами. "Немного свезли костюмы, народный депутат привез, люди занимаются пошивом. Все объединяется полностью благодаря общине", - добавила женщина.

      Для людей обидно то, что наша районная и местная власть не теряет момента, чтобы пропиариться. Одни пишут о выделенном миллионе двести для борьбы с пандемией. Выяснилось, что эти деньги были выделены еще месяц назад для погашения задолженности зарплат медикам,
      – возмутилась Светлана Бездиль.

      Она отметила, что 26 марта ребята-волонтеры из Тернополя привезли 350 экспресс-тестов. До этого их не было. Заместитель главы районного совета писал, что также есть и полимеразные тесты. Активистка отметила, что все случаи заражения подтверждены лабораторно.


      Разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала

      В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом массово болеют медики. 24 из них уже имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

      Светлана Бездиль сообщила, что все врачи находятся дома. Они чувствуют себя хорошо и не нуждаются в острой госпитализации. Она отметила, что медицинские работники все молодые по возрасту, самому старшему, вероятно, 45 лет.
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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Тернополь
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