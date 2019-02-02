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      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті

      Хроники необъявленной войны 49 Читати новину українською

      Війна в Україні триває вже п'ять років, безліч наших захисників полягли на полі бою, боронячи Україну. Деякі з них отримали значні поранення, проте змогли повернутися до повноцінного життя завдяки лікарям та рідним. Неоціненний внесок зробила і волонтерка-медик з позивним "Мама", яка особисто врятувала від смерті приблизно 250 бійців.

      Про те, як мати звичайного солдата, потрапивши на фронт, врятувала не одне життя українських військових – розповіла начальниця медичної служби п'ятого батальйону української добровольчої армії Лариса Кирикович.

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      – На війну я приїхала, як волонтер, але потім залишилася надовше, адже пів свого життя я вже пропрацювала лікарем. Наша база розташовувалась у Пісках, саме звідти ми виїжджали на виклики та надавали медичну допомогу. Що важливого я зрозуміла: коли людина кричить, то до неї можна навіть і не підходити, натомість якщо вона мовчить – треба надати їй першу допомогу. 

      – У медиків є таке поняття як "золота година", за цей час ми повинні доставити пораненого до медичного закладу. Тоді була надзвичайно холодна зима, десь до -20 градусів, працювати було дуже холодно, але адреналін робить свою справу. Ти просто знаєш, що це потрібно, а відтак не звертаєш уваги ні на обстріли, ні на холод. 

      – Звичайно, як і всім, було страшно, але треба розуміти свою задачу і чітко її виконувати. Найжорстокіше, що я бачила на війні відбулося 10 серпня 2015 року. Це було у районі Волновахи, операція мала назву "Чорна скала". Тоді ми проїхали два мінних поля, почався обстріл і всюди були чутні вибухи та розриви снарядів, я отримала контузію. У голові був гул, я відкрила очі та побачила хлопців, які лежали на землі, підійшовши до них, я не відчула їх пульс. Медичної машини вже не було – вона підірвалася. Грузили хлопців туди, куди могли.

      Начальниця медичної служби української добровольчої армії Лариса Кирикович
      Начальниця медичної служби української добровольчої армії Лариса Кирикович

      – Деякий час було дуже важко прийти до тями, але потім медикаменти та підтримка родини допомогли повернутися до життя і я повернулася на фронт. Відтак за 2,5 роки особисто мені вдалося врятувати від смерті приблизно 250 людей. Деякі хлопці після війни стали волонтерами. 

      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Хроники необъявленной войны Украина – Россия Война на Донбассе Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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