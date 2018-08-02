Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

Торт "Медовик" – это невероятно вкусный десерт! К тому же, рецепт приготовления этого десерта неприхотлив – готовится торт быстро из обычных ингредиентов. Классический рецепт торта "Медовик" и три вида крема на выбор – далее в материале.

Главный ингредиент в рецепте торта – это, безусловно, мед. От того, какой именно мед вы используете, зависит вкус и аромат десерта. Сильнее всего пахнет мед темного цвета (гречишный или каштановый), но для выпечки можно использовать и светлый мед. В этом случае – торт будет иметь светлый цвет и тонкий аромат меда.

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Традиционно "Медовик" перемазывают сметанным кремом, мы также предлагаем попробовать заварной крем, а также крем на основе сгущенного молока. Каждый из этих вариантов вкусный по-своему.

Рецепт торта "Медовик"



Рецепт приготовления торта "Медовик"

Ингредиенты для коржей:

- мед – 4 ст.л .;

- куриное яйцо – 3 шт .;

- сахар – 1 стакан;

- сода – 1 ч.л .;

- сливочное масло – 200 гр;

- мука высшего сорта – 4 стакана.

Рецепт приготовления торта "Медовик":

1. В кастрюле с толстым дном разогрейте мед, чтобы он приобрел жидкую консистенцию. В это время в глубокой миске смешайте яйца и сахар. Взбейте блендером или миксером до получения белой пены. Примерно 5-7 минут, сахар должен полностью раствориться.

2. В яично-сахарную смесь добавляет сливочное масло комнатной температуры. Опять взбиваем 2-3 минуты.

3. Когда мед закипит, добавьте соду и перемешайте. Смесь должна увеличиться в несколько раз. Медовую смесь снимите с огня и вылито к яйцам с сахаром и маслом. Аккуратно перемешайте лопаткой (без миксера).

4. В смесь добавьте муку, по пол стакана за раз. Замешайте эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 6 частей.



Как приготовить коржи для торта "Медовик" (фото Mariecakes)

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. На бумаге для выпечки раскатайте коржи. Один корж можете выпечь только для крошек. Выпекайте каждый корж по 5-6 минут до румяности. После того, как вы испекли коржи – приступайте к крему.

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Сметанный крем



Рецепт приготовления сметанного крема

Ингредиенты:

- сметана (20% жирности) 400 гр;

- сахарная пудра 200 гр;

- ванильный сахар 1 пакетик;

- мед 1 ч.л.

Рецепт приготовления сметанного крема:

Смешайте сметану и сахарную пудру, ванильный сахар и мед. Взбивайте блендером или миксером на максимальной скорости до получения однородной массы. Крем готов!

Сливочный крем со сгущённым молоком



Рецепт приготовления крема со сгущенным молоком

Ингредиенты:

- сливочное масло 200 гр;

- сгущенное молоко 400 гр.

Рецепт приготовления крема со сгущенным молоком:

Размягченное сливочное масло смешайте с сгущенным молоком. Взбивайте блендером или миксером до получения пышного крема.

Заварной крем



Рецепт приготовления заварного крема

Ингредиенты:

- сахар – 1 стакан;

- желтки – 2 шт;

- ванильный сахар – 1 пакетик;

- мука – 1-2 ст.л;

- молоко – 2 стакана.

Рецепт приготовления заварного крема:

1. В кастрюле смешайте сахар, яичные желтки, муку и ванильный сахар. Хорошо перемешайте до однородной массы. В другой кастрюле молоко доведите до кипения.

2. В смесь с сахаром, желтками и яйцами вливайте маленькими порциями молоко и непрерывно мешайте. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите крем до кипения, но постоянно помешивая. Снимите крем с огня и дайте ему полностью остыть.

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3. Уже в остывший крем добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте на небольшой скорости блендером или миксером, пока крем не станет пышным.

Как собрать торт "Медовик"

Для составления торта возьмите корж, смажьте его хорошо кремом. По желанию, основу под нижним коржом тоже можно смазать кремом, чтобы он хорошо пропитался. Таким образом выложите все коржи. С одной из коржей сделайте крошки и посыпьте ими верх и бока торта.



Как собрать торт "Медовик" (фото Mariecakes)

Накройте торт фольгой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре и еще на 6-8 часа в холодильнике. Время пропитки зависит от того, насколько густой крем у вас получился.



Рецепт приготовления торта "Медовик"