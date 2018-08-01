Медовый Спас или Маковея: история праздника и приметы

Медовый спас или Маковея отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост, который продлится две недели –до 28 августа, христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы. Почему мы празднуем Маковея и какие существуют приметы в этот день – далее в материале.

Медовый Спас или Маковея: история праздника

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые в 166 году до н. е. приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за свою веру в Бога. В православной традиции Маккавеев олицетворяют как символ незыблемости в соблюдении христианских заповедей.

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Считается, что название праздника Маковей образовалась путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает в настоящее время. Поэтому на Маковея в церквях святят мак, а также воду и душистые букеты из трав.

Что собирают в букет на Маковея?

Среди цветов в букете обязательно должны быть большие спелые головки мака. Такой букет называется "маковейчики" или "маковейка". В него можно класть также бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, а также различные травы: базилик, мяту, тимьян, любисток и другие.

Интересная традиция существует на Житомирщине (Полесье) – там в маковейный букет добавляют морковку, небольшие початки кукурузы, а еще горох, фасоль, укроп.



Букет на Медовый Спас

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Кстати, сам мак у украинцев имеет несколько сакральный статус. Ранее, им осыпали хозяйку "от всего плохого". Даже сейчас некоторые из городских жителей сохранили эту народную традицию отношения к маку как к оберегу. До самой весны "маковейчики" принято хранить как оберег. Некоторые зимой мак используют для кути на Рождество, а на Благовещение ранее засушенные цветы девушки вплетали в волосы.

Вместе с тем, этот праздник называют Медовым Спасом, поскольку в это время как раз наступает период сбора меда из ульев. Поэтому для тех, кто имеет свой мед, считается обязательным освятить, чтобы в следующем году иметь еще больший "урожай". Не пчеловодам в корзинке для освящения можно принести приобретенный мед.

Кроме этого, на Медовый Спас также существует традиция освящать воду, поскольку сначала этот праздник имел тесную связь с Крещением Руси. Ведь согласно хронографиям, некоторые считают, что именно в этот день в 988 году князь Владимир крестил Киевскую Русь. Поэтому в это время люди осуществляли крестный ход в реки и сами умывались в открытых водоемах, чтобы стать здоровыми. Сейчас до сих пор на Спаса освящают воду в церквях.



Медовый Спас – традиции праздника

Также до первого Спаса хозяйки делали блины с медом и пекли булки с маком. Считалось, что первая ложка меда имела особые свойства – в народе говорили, кто ее съест, тот загадывает желание и оно обязательно сбудется.

Народные приметы на Маковея

В народе существует немало примет. В них можно верить, воспринимать как суеверия или ради любопытства просто проверить сбываются ли они. Так сложились и приметы на Медовый Спас. Предлагаем некоторые из них.

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Какой будет погода на Медовый Спас – такой она будет и 28 августа.



После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.



Прошел Спас – ушло лето от нас.



Если дождь на Маковея, пожаров будет мало.



На первую ложку освященного меда нужно вспомнить заветное желание, и оно сбудется.



Приметы на Маковея

К слову, второй Спас будут праздновать 19 августа и называется он Яблочный Спас, потому что на освящение в церковь несут яблоки, а также другие фрукты и мед. Третий, Ореховый Спас, отмечается 29 августа. Такое название потому, что по народному календарю в этот день заготавливают орехи нового урожая.