Реформа первичной медицины: пошаговый план, как все будет происходить в 2018 году

Реформирование первичной медико-санитарной помощи с начала 2018 года вступает в активную фазу. И с июля этого года первичка будет действовать по новым правилам. Кому, что и как быстро нужно будет сделать, чтобы ничего не упустить и не остаться "вне поезда" – выясняли журналисты сайта "24".

Подробную информацию, чтобы разобраться со сроками и этапами первичного медицинского реформирования, сайту "24" предоставил правозащитник в сфере медицинского права (г. Ровно) Евгений Новицкий.

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Напомним, первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами общей практики и / или семейными врачами. В этой публикации речь о них и о медицинских учреждениях, которые с ними сотрудничают.

Этап первый. 1 января – 31 марта 2018 года

Финансирование первичного звена осуществляется по-прежнему – за счет субвенций из государственного бюджета через местные бюджеты (как и всей системы здравоохранения). Но отсчет летнего периода, за который на 4-м этапе за каждого пациента будут перечислены деньги, уже пошел.

Местное руководство: должно завершить формирование госпитальных округов и госпитальных советов.

Главные врачи: реорганизовать учреждения первичной медицинской помощи из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. Именно эти заведения смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать через нее (начиная с июля) прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

Врачи семейной медицины: должны начинать предварительный поиск пациентов в "пилотном режиме". Например, составить список пациентов, выразивших желание пользоваться услугами именно этого специалиста.

Самим врачам, заметил Евгений Новицкий, также стоит интересоваться у руководства лечебного учреждения, приближается ли к завершению процесс реорганизации учреждения в коммунальное некоммерческое предприятие (чтобы вдруг неожиданно не остаться без заработной платы) и вести с руководством переговоры по части денег, которые поступят в учреждения на каждого пациента, и сколько из них получит лечащий врач. Этот вопрос теперь в ведении главного врача, а не государства. Да, это коррупционный риск. Но у этой "ошибки" теперь будет конкретное имя, а не абстрактное "так решили "в верхах ".

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Задача-максимум для врачей семейной медицины: готовиться перейти к собственной (частной) практике, заметил правозащитник. Можно объединяться с коллегами по 2-3-4 врача (что даст экономию на аренде помещения и аппаратуры) для поиска помещения, брать кредит на ремонт и закупку необходимой медицинской аппаратуры, выбирать медицинских сестер; изучать требования к собственной практике и азы бухгалтерской работы (их будет достаточно) разрабатывать документацию для предоставления дополнительных платных медицинских услуг (оплата которых будет покрываться выплатами Национальной службы здоровья Украины, и за которые будет готова платить часть дальновидных пациентов) готовиться получить лицензию на ведение частной практики и зарегистрироваться как физическое лицо предприниматель (ФЛП).

Разница между формой хозяйствования семейного врача ФЛП и семейного врача учреждения первичной медицины – в распоряжении средствами. В первом случае профинансированные Нацслужбой здоровья деньги поступят на счет ЧП, и сам врач решит, какая часть из них пойдет на его зарплату, а какая – на деятельность медучреждения. Во втором случае – это решит главный врач медучреждения.

Пациенты: должны избрать семейного врача по своим предпочтениям (без привязки к месту регистрации пациента). Предварительно договориться с этим врачом о подписании декларации о предоставлении медицинских услуг. Обсудить и запомнить, какие именно услуги будут включаться в государственный пакета обслуживания. Дополнительные услуги (как регулярный профилактический визит врача на дом и т.п.) – должны быть зафиксированы в официальном (!) договоре о дополнительных платных услугах и их стоимости.

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Второй этап. 1 апреля – 31 мая 2018 года

Финансирование первичного звена продолжается за счет субвенции.

Местное руководство: должно внести изменения в местные бюджеты по выделению средств для частичного финансирования содержания и модернизации учреждений первичной медицины (предварительно изучив их потребности).

Главные врачи: должны завершить реорганизацию учреждений первичной медицинской помощи из бюджетных учреждений на коммунальные некоммерческие предприятия. Провести экономические расчеты. Обратиться в местные советы с просьбой о частичном финансировании из местных бюджетов содержания и модернизации их заведений. Составить штатное расписание учреждений. Определиться с размерами заработной платы врачей первичного звена (исходя из количества пациентов, которые заключили декларации с каждым из них) – в процентах от средств, которые будут выплачены на этих пациентов Национальной службой здоровья Украины. Определиться с размерами заработной платы медицинских сестер и другого персонала. Разработать документацию для официального предоставления (по желанию пациентов) дополнительных платных медицинских услуг, оплата которых не будет покрываться выплатами Национальной службы здоровья Украины.

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Врачи семейной медицины: официально заключают с пациентами декларации о предоставлении медицинских услуг и подписывают трудовые договоры с руководством коммунального некоммерческого предприятия.

Не обязательно набирать две тысячи деклараций – это верхний порог. В принципе, можно набрать 10 пациентов: за них Национальная служба здоровья Украины выплатит медицинскому учреждению 3600 гривен в год, и часть этой суммы пойдет на ежемесячную заработную плату врача – если его это устраивает,

– уточнил Новицкий.

ФЛПы-врачи: официально заключают с пациентами декларации о предоставлении медицинских услуг (по желанию пациентов) договоры о предоставлении дополнительных платных медицинских услуг. Завершают подготовку помещения и приобретение медицинского оборудования. Получают в Минздраве лицензии на собственную медицинскую практику в семейной медицине или педиатрии (на эту процедуру нужно будет потратить 7 дней). Начать свою рекламную кампанию.

Пациенты: заключают с выбранными врачами декларацию о предоставлении медицинских услуг (по желанию) договор о предоставлении дополнительных платных медицинских услуг.

Третий этап. 1 – 30 июня 2018 года

Финансирование первичного звена все еще за счет субвенции. Но на этом этапе начинает функционировать Национальная служба здоровья Украины.

Местное руководство: должно быть готово к переходу первичного звена медицинского обслуживания на новый порядок работы и финансирования.

Главные врачи: должны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины. Согласовать с НСЗУ возможность предоставления дополнительных платных медицинских услуг.

Врачи семейной медицины должны быть уверены, что государственная помощь, которая лишь по недоразумению называлась "заработной платой", уже скоро изменится реальной заработной платой – в зависимости от количества пациентов, которые доверили врачу свое здоровье, – отметил Новицкий.

Будущие ФЛПы-врачи: должны завершить регистрацию, встать на учет в налоговой в течение 10-ти дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации.

Пациенты: могут получать полноценные качественные медицинские услуги, поскольку ваш лечащий врач, опасаясь вас потерять (вместе с деньгами, которые за вами должны прийти), в условиях конкуренции будет вынужден повышать качество своих услуг – а также относиться к вам как к своему кормильцу и вести с вами соответственно. "Если этого не произошло – меняйте врача прямо сейчас, на последнем предварительном этапе", – посоветовал правозащитник.

Четвертый етап. З 1 июля 2018 года

В большинстве городов, районов и ОТГ финансирование первичного звена через субвенцию из государственного бюджета прекращается – навсегда, акцентировал Евгений Новицкий. Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только группами – то есть сразу вся административная единица (район, город ОТГ). Субвенция выплачивается на местный бюджет, и соответственно будет отменена полностью для этого бюджета, а не для отдельного учреждения.

Вариант, при котором часть медицинских учреждений города или района начала работать по-новому, а часть осталась на субвенции – невозможен. Кто ленился или чего-то ждал, не превратился в коммунальное некоммерческое предприятие, не заключил декларации с пациентами, и не подготовился к частной практике – остаются без денег. Очень жаль, но это жизнь,

– отметил эксперт.

Однако, отдельным "халявщикам" может повезти, если они смогут доказать, что их административные единицы имеют объективные сложности, из-за которые основная часть медицинских учреждений первичного звена не успела сделать все необходимое. "Таким "нерасторопным" субвенция будет выплачиваться до октября, а наиболее "убогим" – до декабря 2018-го", – уточнил Новицкий. Но "объективность сложностей" еще надо доказать, напоминаем мы.

Медицинские учреждения после присоединения к реформе получат (тоже из государственного бюджета, но уже не через субвенцию, а от НСЗУ) годовую оплату из расчета количества пациентов. И таким образом в 2018 году (переходный период) учреждения первичного звена получат фактически двойное финансирование за полгода (а некоторые – даже за весь год): сначала из субвенции, а затем – в виде гонораров от НСЗУ.

Частные практики первичной помощи (физлица-предприниматели и частные учреждения) могут заключить договор, начать работу с Национальной службой здоровья Украины и получить оплату от НСЗУ соответствии с количеством подписанных деклараций в любой момент с момента запуска работы Службы.

Сельские учреждения здравоохранения (прежде всего, ФЛПы) будут получать, кроме всего вышеизложенного, дополнительное финансирование по программе, предусмотренной "президентским" законом о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

В следующей публикации на тему медицинской реформы поговорим про "мифы и страшилки" реформирования. Ожидайте в ближайшее время.

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