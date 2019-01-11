Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему

Сегодня в Министерстве здравоохранения работают 33 молодых реформатора, всего должно быть 71. Рассказываем, как они трансформируют систему здравоохранения, с какими вызовами сталкиваются и почему присоединиться к команде – более чем реально.

Кто может стать частью команды МЗ?

Сейчас существует три уровня должностей в государственной службе: "А" (генеральные директора), "Б" (руководители экспертных групп) и "В" (государственные эксперты).

Будущий госслужащий должен быть совершеннолетним, свободно владеть украинским языком и иметь определенную степень высшего образования: магистр (специалист) для должностей категории "Б" или бакалавр – для должностей категории "В".

Для должностей категории "Б" также необходимо иметь опыт работы на должностях государственной службы категорий "Б" или "В" или в органах местного самоуправления, на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.

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Однако для поступления на государственную службу существуют определенные ограничения. Так, госслужащим не может стать человек, который:

- достиг 65 лет;

- признан недееспособным или дееспособность которого ограничена;

- имеет судимость за совершение умышленного преступления, если такая судимость не погашена или не снята;

- лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или занимать соответствующие должности;

- подвергался административному взысканию за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение (в течение трех лет со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу);

- имеет гражданство другого государства;

- не прошел специальную проверку или не предоставил согласие на ее проведение;

- подпадает под запрет, установленный Законом Украины "Об очистке власти".

Нужно ли для этого медицинское образование?

Нет. Для того, чтобы стать реформатором МЗ, совсем необязательно иметь медицинское образование, рассказала гендиректор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава Ирина Литовченко.

Нам трудно привлечь людей приходить в Министерство, в частности потому, что существует этот стереотип в голове – чтобы работать в Министерстве нужно иметь медицинское образование. Нам нужны аналитики, маркетологи, коммуникаторы. Например, у нас есть группа здорового образа жизни, задача которой – делать информационные кампании, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни и изменять определенную модель поведения общества. Для чего здесь медицинское образование? Это – совершенно другие вещи,

– пояснила Ирина Литовченко.

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Она также добавила, что сама диплома медика не имеет, однако получила три высших образования: первое – экономическая теория в Могилянке (НаУКМА – 24), второе – в ИМО и третье – МВА (Master of Business Administration или Магистр делового администрирования – 24 ), государственное управление. А еще – является соучредителем благотворительного фонда для помощи онкобольным детям "Таблеточки".

"Мы не меняем протоколы лечения, не рассказываем, как вырезать опухоли и что надо делать при инфаркте. Мы меняем финансовые и поведенческие модели и просто ставим правильные стимулы для системы. Конечно, у нас есть много экспертов. Например, сейчас мы закупили в финской компании тысячи международных протоколов для "первички". Профессиональные переводчики эти протоколы перевели с английского языка на украинский и теперь их должна утвердить редколлегия Министерства. Вот эта редколлегия состоит уже из врачей, ведь это – медицинские протоколы и там надо понимать, правильны ли все сроки, есть ли у нас необходимое оборудование. Мы – управленцы. Мы рассказываем, что нужно сделать, чтобы врач мог нормально лечить и не думать о том, где взять зарплату или оборудование", – добавила эксперт.



Ирина Литовченко

Анастасия Халеева – руководитель экспертной группы по вопросам внедрения системы "Электронное здоровье" Директората медицинских услуг Минздрава (в прошлом – руководила батальоном Национальной полиции в Днепре) рассказывает, что сейчас много проблем в медицинской отрасли именно потому, что нормативные акты писали врачи, а не люди, которые имеют профильное образование и обучены это делать. Врачам трудно предвидеть, какое влияние это будет иметь для государства.

Наша работа – долгосрочная и менеджерская. Менеджеры должны руководить, а врачи – лечить. Если поставить менеджера резать человека – будет то же самое, как если врач управляет своей больницей,

– добавляет Игорь Безкаравайный, государственный эксперт по вопросам стратегического планирования Директората стратегического планирования и европейской интеграции МЗ (в прошлом – военнослужащий ВСУ по контракту, а до этого работал в коммерческом секторе в Донецке).

С 14 января в Министерстве здравоохранения планируют открыть около 20 новых вакансий, которые можно будет отследить на соответствующем сайте.

Конкурсный отбор будет проходить в несколько этапов.



Этапы отбора на государственную службу

Чем занимаются молодые реформаторы?

Меняют старую медицинскую систему, борются с бюрократией и делают все, чтобы информация об изменениях была подана максимально доступно и понятно каждому.

"Мы понимаем, что для того, чтобы в 2020 году произошла эта великая цель, мы должны сделать много шагов. Есть такая штука как план приоритетных действий. Это – документ, который составляется каждый год и он написан очень бюрократически-бумажным языком и он достаточно формальный. Мы же для себя в своей стратегии определяем не эти формальные индикаторы, а меряем результатами тех постановлений, которые мы приняли. То есть мы определяем, успешная или неуспешная реформа, прежде всего за тем, например, сколько пациентов подписали декларации со своим семейным врачом, как много украинцев получили бесплатные препараты по программе "Доступные лекарства" и др. То есть нам важно не то, что было принято постановление о том, что можно заводить электронные карты, а чтобы это действительно заработало и это начали использовать на местах врачи. Раньше это были очень формальные штуки – "галочки" поставили, и все. Хочется от этого немного отходить уже", – пояснила Ирина Литовченко.

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Также молодые госслужащие вводят новую культуру написания бюрократических документов. Например, сейчас ввели обязательное приложение к пояснительной записке, которую подают на все документы уровня кабинета министров – постановления, распоряжения и т.д. Суть документа в том, чтобы министры, когда голосуют, могли тратить минимум времени для того, чтобы максимум понять: о чем этот документ, кто выиграет, кто проиграет и что изменится от этого. Наибольший вызов – ввести культуру написания этих документов среди "старых" госслужащих.



Часть команды новых реформаторов МЗ / Iryna Lytovchenko via Facebook

"Это похоже на такой сеанс у психотерапевта, когда ты садишься, перед тобой садится коллега и начинается: ну расскажи, для чего вы это писали, а кому станет плохо, а кому станет хорошо и др. И, в процессе разговора, они даже для себя на вопросы отвечают. У нас уже были случаи, когда коллеги приходили якобы с готовым пакетом документов, а потом вспоминали, например, что забыли об одной заинтересованной стороне. После обсуждения они организовали встречу с ее представителями, все проговорили и внесли важные изменения. Лишь после этого проект пустили на общественное обсуждение. Часто на вопрос "зачем вы это сделали" отвечают – "для выполнения постановления, поскольку пришло распоряжение". Это очень трудно, но введение этой культуры пойдет на пользу всем украинцам", – рассказала эксперт.

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По ее словам, сейчас некоторым моментам внедрения медреформы в Украине могут поучиться (и учатся!) и за рубежом.

В этом году консультанты из Эстонии выиграли тендер на помощь в доработке системы е-Health. Вот они сюда приехали, посмотрели и поехали обратно. А потом взяли с собой эстонцев и вернулись к нам учиться. На самом деле наша система уже гораздо прогрессивнее, чем то, что они сделали 10 лет назад. И мы сейчас получаем запросы из разных стран, которые просят о консультации по определенным моментам. Потому что та централизованная система, которую мы смогли с нуля создать здесь – очень масштабная. Другие страны делали это по крошечных кусочках,

– рассказала Ирина Литовченко.

Система адаптации для новых госслужащих

Поскольку часть людей в Министерство приходят "извне" и почти ничего не знают о госслужбе, существует специальная программа адаптации для таких работников. Например, в Минздраве разработали список документов: что надо сделать до принятия на госслужбу, в первые три дня, неделю, месяц, 60 дней, 90 дней. Там собраны абсолютно все шаблоны заявлений, которые надо написать (на присвоение ранга, чтобы выдали оборудование и технику и т.д.). Также начали делать серию адаптационных тренингов, где работники секретариата Министерства рассказывают все, что важно для начала работы. Отдельно также были встречи с Ульяной Супрун, с заместителями, где рассказывали о приоритетах и ​​стратегии Министерства.



Часть команды новых реформаторов МЗ / Dana Iurovych via Facebook

По словам Ирины Литовченко, особенностью Ульяны Супрун является и то, что она много внимания уделяет патриотическому воспитанию. Так, в День защитника Украины вся команда МЗ смотрела фильм "Киборги", а на День Независимости играли в патриотическую игру. На годовщину Майдана смотрели фильм "Первая сотня" и вместе ходили к мемориалу Небесной Сотни. Эксперт добавляет, что "это все очень помогает объединяться. Когда вы все стоите у этого мемориала, это напоминает тебе, почему ты здесь и с чего это все начиналось".