В Доме ребенка, в городе Каменское на Днепропетровщине, разгорелся скандал. Медсестра заведения решила успокоить годовалую девочку, перевернув вниз головой.

Инцидент произошел 26 июня на территории Дома ребенка, на улице Спортивной, 33. Об этом пишет "Днепр оперативный".

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На видео, которое опубликовали очевидцы видно, как женщина берет ребенка за ноги и переворачивает ее вниз головой. От такой выходки девочка начала плакать еще сильнее.

По словам медсестры, так она пыталась "успокоить" непоседливого ребенка. За это уже взялись правоохранители. Женщину отстранили от выполнения своих обязанностей.

В Каменском специализированном Доме ребенка Днепропетровского областного совета проводится внутренняя проверка, а все подробности происшествия устанавливает Ювенальная превенция.

Смотрите видео, как медсестра "успокаивала" ребенка: