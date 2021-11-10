87 опорных больниц в 11 областях Украины уже получили пособие от металлургических предприятий компании с 1 октября. Еще двум медицинским учреждениям Сумской области начались поставки кислорода. В общей сложности около 2,5 тысяч тонн газа на сегодняшний день медики получили безвозмездно.

Это нам дало возможность пройти, скажем так, безболезненно этот период, потому что в случае отсутствия кислорода безусловно была бы ситуация очень тяжелая, напряженная и сложная,

– констатирует заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

Харьковская область сегодня едва ли не больше всего в Украине нуждается в медицинском кислороде. Именно бизнес помогает снабжать животворный газ для коронавирусных больных. Известно, что по просьбе Минздрава украинские предприниматели бесплатно доставляют кислород больницам в разных регионах страны.

"По поручению главы области господина Скакуна я отработал этот вопрос с "Метинвестом". В течение этих двух недель нас поддержали, снабдили кислородом на безвозмездной основе, за что мы искренне благодарим. И фактически", – рассказал Михаил Черняк.

По его словам, около 300 тонн кислорода было направлено на поддержку главных больниц, оказывавших медицинскую помощь больным COVID-19.

"Запорожсталь", Днепровский коксохим и "Азовсталь" предоставили 240 тонн кислорода для больниц Харьковщины.