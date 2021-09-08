Медведь ходил рядом: детей посадили на ограду вольера Харьковского зоопарка

В Харьковском зоопарке заметили мужчину, который посадил детей на ограду вольера с медведями. Вероятно, он предпринял такое опасное действие, чтобы им было лучше видно диких животных, ходивших неподалеку.

Об этом сообщили в сети 7 сентября. Позже эту ситуацию прокомментировали в зоопарке и сказали, что это явное нарушение, которое могло привести к серьезным последствиям.

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Могли упасть в большой ров

На фото очевидцев видно, что на ограде сидят 2 достаточно маленьких детей, которым примерно 6 – 9 лет. Возле них стоял мужчина, который, вероятно, является их отцом. А примерно в 20 метрах ходил взрослый бурый медведь.



Дети сидят на заборе вольера с медведем / Фото Newsroom

Давала комментарий журналистам относительно этого пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло. Она акцентировала на том, что это является нарушением правил зоопарка. Также добавила, что возмущена таким поведением посетителей.

По ее словам, в таких случаях сотрудники зоопарка по громкоговорителю напоминают гостям о правилах поведения. В этом случае попросили немедленно забрать детей из ограды.

Стоит отметить, что зрителей от диких животных отделяет забор, за которым находится ров безопасности, а за ним натянуты провода с электричеством. Но, несмотря на все защитные системы, пренебрегать правилами безопасности в зоопарке ни в коем случае нельзя,

– рассказала Жанна Сусло.

Какие еще правила часто нарушают

Также в зоопарке рассказали и о других правилах безопасности, которыми иногда пренебрегают. В частности, в зоопарк нельзя приводить домашних любимцев, кататься на электрических персональных средствах передвижения, запускать там дроны. Это объясняют тем, что такие действия могут спровоцировать раздражение у животных, то есть привести к стрессовому состоянию.

Также посетителей просят не угощать зверей лакомством, поскольку это тоже нарушение. Сотрудники заботятся о том, чтобы рацион животных был разнообразным и сбалансированным. Соответственно дополнительная прикормка может лишь навредить.