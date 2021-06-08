Боєць потрапив у полон до бойовиків "ДНР" у липні 2015 року. Як з'ясували розслідувачі, Гречанова могли звільнити майже одразу, але Медведчук кілька місяців затягував цей процес.

4 частина розслідування Звільнення полонених – це брехня, – Бігус показав останню серію "прослушки Медведчука"

Епопея зі звільненням з полону "Рахмана": до чого тут Медведчук

Порошенко повідомив про звільнення героя

Проти ночі 1 грудня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко повернувся з Парижа зі зустрічі у нормандському форматі. Тоді ж він оголосив, шо "кіборга" Андрія Гречанова на псевдо "Рахман" звільнили з полону. І остаточне рішення про це ухвалили саме в Парижі – з 18 спроби.

Я попросив канцлерку Німеччини Меркель і президента Франції Олланда натиснути на Путіна… Українського героя треба звільняти,

– сказав Порошенко.

Тієї ж ночі "кіборг" вперше після звільнення зателефонував матері.

Полон і звільнення "Рахмана"

Андрія Гречанова бойовики взяли в полон у кінці липня 2015. Приблизно тоді ж українці затримали російського майора Володимира Старкова, який віз через блокпост вибухівку.

Спершу звільненням Рахмана почав займатися його друг – активіст Олексій Мочанов. Той дізнався, що у серпні 2015 року ні в переговорах щодо обміну за участю Віктора Медведчука, ні в офіційному обмінному процесі "Рахман" не фігурував. Хоча Мочанов вже їздив до бойовиків домовлятись про його звільнення.

Хоча Мочанов вже їздив до бойовиків домовлятись про його звільнення. За його словами, 21 серпня у "ДНР" сказали, що їм дуже потрібен Старков. І до 1 вересня вони готові обміняти його на Гречанова. Однак цього не сталося, а Мочанову в СБУ пояснили, що Старков – військовополонений, якого потрібно судити.

Судячи з записів, опублікованих Bihus.Info, Медведчук про обміни у принципі вперше почав говорити у вересні. У розмові з представницею "ЛНР" той сказав, що Старкова "тримають", і обміняти на Гречанова його можна "тільки після суду".

Медведчук хотів, щоб "Рахмана" звільнили тільки "на президентському рівні"

Ще 2 місяці Мочанов їздив до "ДНР" і вів переговори про звільнення "Рахмана". При цьому Віктор Медведчук начебто, як сказав Денис Бігус, "намагався не дати Мочанову витягти "Рахмана", щоб "Рахмана" витягли на президентському рівні".

Ба більше, коли був випадок, що Гречанова бойовики дозволили забрати – Медведчук категорично виступив проти. Мовиться про запис нібито від 27 листопада 2015. Тоді Медведчук телефонував "міністру оборони" бойовиків Кононову, а в розмові сказав:

Мені таку інформацію дали, що подзвонив такий собі Мочанов… І йому Захарченко сказав, мовляв, приїжджай о третій і забирай Рахмана. Це як називається? Це виходить за рамки. Домовляються дві головні особи, двоє перших. Я займаюсь цими переговорами, ми розв'язуємо ці питання, тут виходить якийсь Мочанов.

І тільки 1 грудня Порошенко підписав указ про помилування Старкова, якого суд засудив до 14 років позбавлення волі. Це він зробив для звільнення "Рахмана".

Напередодні, 30 листопада, в режимі суворої секретності Гречанова звільнили. Але, за словами Мочанова, "змусили чекати, поки повернеться літак президента" з Парижа – щоб його історичний дзвінок мамі відбувся тільки тоді.

Зверніть увагу: Bihus.Info опублікували ще 3 частини розслідування про записи розмов Віктора Медведчука – про постачання вугілля від бойовиків, повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу і нібито частих консультацій із Петром Порошенком.