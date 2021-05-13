Сутичка сталася через плакат "Медведчука під арешт! Стус чекає!". Такі жовті банери активісти використовували на акціях проти Медведчука ще у 2016 році.

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Сутичка під судом щодо Медведчука

Представники "Національного корпусу" у відповідних футболках і з прапорами, хотіли повісити цей плакат на будівлі суду. Втім до них підійшли хлопці спортивної статури і стали забирати плакат із криками "Сховай, віддай!".



Поліція діалогу заспокоїла конфлікт / Скриншот з відео

Це спричинило сутичку зі штовханиною та криками. Заспокоювати конфлікт одразу ж вирушили поліцейські діалогу. На тому конфлікт вичерпався.

13 травня Віктору Медведчуку у справі про держзраду мають обрати запобіжний захід. Як триває перебіг засідання, яке триває вже понад 4 години, дивіться за цим посиланням.

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