Расследователи приводят якобы записи разговоров Виктора Медведчука (один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь") с топовыми чиновниками из России. Среди прочих там, например, фигурирует Николай Токарев – руководитель "Транснефти".
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Теневые договоренности Медведчука об обмене "трубы" на завод в Крыму: что известно о версии
С Токаревым Медведчук, если верить записям, обсуждал вопрос потери контроля (из-за национализации) за "трубой" – частью нефтепродуктопровода "Самара".
- Медведчук будто бы уверял Токарева, что "труба" обязательно вернется к "Транснефти" (эта структура и была ее предыдущим владельцем).
Медведчук (или лицо с похожим голосом) при этом неоднократно говорил, что согласовывает действия с "главным". Журналисты предполагают, что речь о тогдашнем (записи датированы 2015 – 2016 годами) президенте Украины – Петре Порошенко.
Медведчук договаривался об обмене "трубы" на завод для Порошенко / Скриншот с видео Bihus.Info
И действительно, вскоре после этих разговоров суд вернул нефтепровод прежним владельцам. Именно тогда от "Транснефти" часть "трубы" перешла в собственность компании, связанной с Медведчуком и зарегистрированной в Швейцарии.
- А возможным это вроде стало якобы потому, что часть нефтепродуктопровода обменяли на "национализированный" оккупантами в Крыму Севастопольский морской завод.
По слухам же, тем предприятием владели структуры Порошенко. Вместе с тем окружение пятого президента получило, как говорится в расследовании, "долю в маржи от поставок дизеля из России по трубопроводу".
К слову, как пишет "Украинская правда", в пресс-службе "Европейской Солидарности" заявили, что их лидер "категорически отвергает обнародованные в программе Бигуса фейки и инсинуации".
Первая часть расследования Главари боевиков и лидеры Кремля: журналисты получили записи разговоров Медведчука за 4 года
Бигус, однако, напомним, в программе указал, что "не знает, действительно ли состоялся такой обмен". Но известно, мол, что его предметно обсуждали.
- Известно также и то, что в итоге завод, о котором шла речь, остались в собственности России.
- А нефтепровод нынешняя власть намерена вернуть в собственность украинского государства.