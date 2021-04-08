Медведчук продав росіянам 6 підсанкційних компаній, але залишив нафтове родовище, – "Схеми"
Родина нардепа Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них й "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який потрапив під санкції України.
Источник:"Схеми"
За інформацією журналістів програми "Схеми", які посилаються на дані реєстру юридичних осіб Росії, 5 квітня 2021 року російська компанія "Юг Энерго" змінила власника.
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Досі за декларацією Віктора Медведчука вона належала його дружині – Оксані Марченко.
Віктор Медведчук уже не контролює Новошахтинський завод / Скриншот документу "Схем"
Що відомо про зміну власності
За даними "Схем", 93% компанії тепер належать ООО "Петон инвест технолоджи" – дочірній компанії "Науково-дослідного проектного інституту нафти та газу "Петон", який є крупним підрядником "Газпрома".
У 2016 році "Петон" отримав замовлень від державної компанії на 180 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярда доларів), а також спільно з "Газпромом" будує найбільший у Росії Амурський газопереробний завод на кордоні з Китаєм, який планується запустити в 2021 році. Вартість цього проєкту "Газпром" оцінював у 20 мільярдів євро,
– стверджують "Схеми".
Посилаючись на російський реєстр юридичних осіб, "Схеми" додають, що "Петон" на 80% належить бізнесмену та науковцю Ігорю Мнушкіну, а на 20% – Андрію Гранкіну.
Чому йдеться про низку компаній
"Схеми" пишуть, що "Юг Энерго" є "материнською" компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, тому родина Медведчука втратила контроль і ще над 5 підприємствами. Серед них такі:
- Торговий дім "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів).
- "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник).
- "НЗНП Инжиниринг" (будівельна і проєктувальна компанія).
- "Роузвуд Шиппинг" (компанія-перевізник, яка володіє 8 нафтовими танкерами).
- АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".
За інформацією РНБО, саме останній постачав нафтопродукти в ОРДЛО.
Чим надалі володіє нардеп
"Родини нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн). Засновниками ООО "НЗНП Трейд" досі є цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Оксани Марченко (61%) і АО "Финконсалтпро" (14%)", – пишуть "Схеми".
Коротко про санкції проти Медведчука
- 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука. Тоді припинили мовлення проросійські телеканали NewsOne, ZIK та 112.
- 19 лютого РНБО запровадило санкції проти 8 осіб, яких підозрюють у фінансування тероризму. У списку опинились Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та цивільна дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк.
- Саме Оксані Марченко на 75% належав Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який, ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР". Йшлося також, що на 25% заводом володіє Наталія Лавренюк.
- 3 квітня проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду.
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