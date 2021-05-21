Віктор Медведчук вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі. Тому посилювати запобіжний захід для нього – несправедливо.

У живому часі Апеляційний суд розглядає зміну запобіжного заходу Медведчуку: онлайн-трансляція

Медведчук каже, що на нього "нічого немає"

Глава ОПЗЖ прибув під будівлю київського Апеляційного суду в оточенні своїй свити. З ним на розгляд апеляції приїхали нардепи Ілля Кива, Ренат Кузьмін і Юрій Бойко.

Перед входом до суду Медведчук поспілкувався зі ЗМІ і пояснив свою позицію щодо апеляцій.

Я знаю про те, що нічого нового немає. Докази, які надали для обрання запобіжного заходу, залишилися тими ж. На мій погляд, вони недопустимі і не говорять про у процесі підготовки підозри,

– розповів Медведчук журналістам.

Медведчук зазначає: докази, на яких засноване висування підозри, є неефективними і несправедливими щодо нього. Запобіжний захід і взагалі має бути скасованим.

Щодо передачі секретних даних бойовикам про позиції українських військових, яку йому інкримінують, каже, що не міг цього робити. "Я не міг передавати ніяких гарантій, оскільки не був уповноважений". Він заявив, що мав єдину мету – мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Апеляція на домашній арешт Медведчука

Апеляційний суд Києва 21 травня розглядає скарги щодо зміни запобіжного заходу для нардепа Віктора Медведчука.

Апеляції надійшли від обох сторін:

адвокати Віктора Медведчука пом'якшення запобіжного;

слідчі, навпаки, просять суворішого заходу – взяття під варту чи заставу у 300 мільйонів гривень.