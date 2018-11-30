Медведчук – это глаза и уши Путина в войне с Украиной, – журналистка

Персональная угроза для Украины – Виктор Медведчук, кум Владимира Путина, который не скрывает свои дружбы с российским президентом. У его семьи имеет бизнес в Украине и России, с ним связаны несколько украинских телеканалов. Также он является членом партии, у которой есть шанс попасть в парламент.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" автор и журналистка Кристина Бердинских.

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Бердинских отметила, что позиции Медведчука только укрепляются в Украине.

Также особенность Медведчука в том, что он, хоть и друг Путина, но живет здесь. Он его глаза и уши врага в войне. С ним надо не бизнес вести, а скрывать всю возможную информацию о нацбезопасности, украинском войске и, конечно, военном положении,

- отметила журналистка.

Бердинских также отметила, что военное положение в Украине было введено после того, как российские военные напали на украинские корабли в Азовском море и захватили украинских моряков.

"Это агрессия, и она напомнила многим, в том числе в Украине, что вообще-то у нас уже 5-й год продолжается военный конфликт на востоке Украины, который каждый день может перейти в активные боевые действия. И поскольку никто не понимает, что в голове у президента России Владимира Путина, поэтому к войне надо готовиться всегда", – добавила журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога "Політична кухня" за 30 ноября 2018