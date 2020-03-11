Медведчук и депутаты ОПЗЖ посетили Москву: "Слуга народа" предлагает их отправить на карантин

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после поездки в Москву Виктор Медведчук и остальные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" должны пройти карантин. Кроме того, их следует проверить представителям СБУ.

Напередодні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" та їхній лідер Віктор Медведчук відвідали Москву. Там останій зустрівся зі своїм кумом – президентом Росії Володимиром Путіним, а парламентарі зустрілись зі своїми колегами з Держдуми.

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Голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що після такої поїздки політики мають проходити карантин, передає Укрінформ.

А чому ні? Вони поїхали... Ви ж знаєте, що пан Разумков зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання. Вони їздили ...туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там – високі ризики. Вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради,

– зауважив нардеп.

Зверніть увагу! Станом на 11 березня у Росії зареєстровано 20 випадків зараження коронавірусом. З них 17 є громадянина Росії, ще двоє – громадяни Китаю та один – Італії. Власне, наразі найбільше людей захворіло на коронавірус у Китаї, а серед європейських країн перше місце посідає Італія.

Арахамія додав, що також необхідно направити запит у Службу безпеки України щодо законності цієї поїздки.

"Вони їдуть у країну-агресор, якісь перемовини, щось фотографують. Я взагалі не розумію, чи взагалі законно це чи незаконно. Треба це перевіряти. Точно треба робити якийсь запит у Службу безпеки України та надати юридичну консультацію. Це має дуже поганий вигляд". – підкреслив керівник "Слуги народу".

У Верховній Раді, зі свого боку, заявили, що вони не уповноважували нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрічатися з представниками Держдуми Росії та безпосередньо Володимиром Путіним. У парламенті повідомили, що такі заходи відбулися виключно з ініціативи представників ОПЗЖ.

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