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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Медведчук и Рабинович в России посетили пленников вместо адвокатов, которых в СИЗО не пустили

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      Медведчук и Рабинович снова полетели в Москву
      Медведчук и Рабинович снова полетели в Москву / espreso.tv

      Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович и Виктор Медведчук посетили московское СИЗО "Лефортово". Там они посетили пленников Кремля Станислава Клыха и Николая Карпюка.

      К тому же в СИЗО не впустили адвокатов, представляющих интересы Владимира Балуха и Александра Кольченко, сообщает "Радио Свобода".

       Это стоит знать: Обмен пленными: почему все ждали его сегодня и что происходит на самом деле

      Адвокатов не пропустила администрация следственного изолятора. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подчеркнул, что это является прямым нарушением закона, и никакой возможный обмен его не оправдывает".

      Обмен пленными, о котором говорят уже несколько дней, таки отсрочился до следующей недели. Вероятнее всего, он состоится во вторник, 3 сентября. Медведчук и Рабинович выразили надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится.

      В каком формате может состояться обмен пленными?
      Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – крупнейшей тюрьме Москвы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук Обмен пленными Украинцы в плену РФ Вадим Рабинович
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