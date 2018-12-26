Медведчук, Мартыненко, Саакашвили: персоны, которые играли решающую роль в жизни Украины в 2018

Некоторые персоны сыграли чрезвычайно важную роль в жизни Украины за этот год. В частности, так называемую номинацию "антигерой года" боролись: Николай Мартыненко, дело которого наконец передали в суд, Михаил Саакашвили, который запомнился громкими скандалами в Украине, и Виктор Медведчук, который в этом году вышел из тени и засветился в нескольких скандалах, связанных с контролем над СМИ.

Такую тему обсуждали народный депутат Сергей Лещенко и ведущая Евгения Моторевська в прямом эфире 24 канала.

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Евгения Моторевська: Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии, который после революции достоинства фактически переехал в Украину, некоторое время даже возглавлял Одесскую область и имел "теплые" отношения с Петром Порошенко до какого-то периода.



Михаил Саакашвили

Он не стал победителем в номинации "Антигерой года", потому что после конфликта с президентом начались происходить определенные события, которые привели к фактически незаконной депортации Саакашвили в начале 2018 года. Журналисты до сих пор не смогли выяснить, за чьи средства это было сделано и кто это организовал. Это, пожалуй, одна из самых непрозрачных историй 2018 года,

– сказала Моторевська.

Сергей Лещенко: на Саакашвили пиарились все, кто только можно. Порошенко, наверное, заработал огромный набор политических дивидендов из-за того, что ему приехал помогать бывший президент Грузии. Однако эта пластинка играла не очень долго, потому что Саакашвили со временем начал реализовывать свои личные политические амбиции.

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Затем начался обратный сценарий: Саакашвили использовали для устранения Яценюка с должности, его начали вытеснять из Украины и делали это абсурдным способом – лишили гражданства. Очевидно, что от него просто хотели избавиться,

– добавил нардеп.

Как отметил Сергей Лещенко, Николай Мартыненко появился в номинации "Антигерой года", потому что вокруг него крутилось очень много информационных волн, связанных с попыткой разрушить Антикоррупционное бюро. В то же время ведущая Евгения Моторевська добавила, что он один из немногих чиновников, чье дело передано в суд.



Николай Мартыненко

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Сергей Лещенко: и все же "Антигероем года" стал Виктор Медведчук – человек, который казалось еще несколько лет назад не имел никаких перспектив. Но сегодня он стал одним из самых влиятельных политиков в Украине, который контролирует телеканалы, отрасли украинской экономики и имеет прямую связь как с президентом Украины Порошенко, так и с президентом РФ Путиным.

Есть большая вероятность, что в следующем году Медведчук станет не просто депутатом Верховной Рады, но будет претендовать на место в руководстве парламента. Медведчук очень хорошо знает, как управлять Украиной, поскольку в свое время он проводил здесь парламентские мятежи,

– подчеркнул нардеп.



Виктор Медведчук

Сергей Лещенко: Более 2,5 месяца назад, когда парламент требовал санкции для телеканалов Медведчука, это даже не было рассмотрено на Совете безопасности под руководством Порошенко. Вместо этого каналы Медведчука стали очень лояльными к действующему президенту Украины Порошенко. Возрождение Медведчука в 2019 году может привести к серьезным последствиям для внешней политики Украины.