"Медведчук, мы не забыли!": активисты снова наведались в офис кума Путина в Киеве

В Киеве 16 августа активисты во второй раз наведались в офис представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и кума Путина Виктора Медведчука. С помощью цветных граффити они напомнили, что хорошенько помнят о преступной "защите" Василия Стуса и злостном невыполнении обязанностей относительно освобождения украинских пленников.

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Организаторы акции "Благоустройство-пати v. 2.0 #МедведчукМиНеЗабули!" – объединение режиссеров, операторов и кинематографистов Babylon’13.

Напомним обществу, кто такой Медведчук! В прошлый раз мы сделали граффити, а они их затерли. Этим подонкам не нравятся надписи "#FreeSentsov". Поэтому мы обязаны сделать "Благоустройство-пати" еще раз и восстановить надписи. Слава нации!

– призвал организатор Назарий Кравченко.



Возле офиса "серого кардинала" снова появились красноречивые надписи

Участие в перфомансе приняли около 50 человек. Среди них – представители "Национального корпуса", "Автомайдана" и других организаций.

Организаторы повесили баннер с изображением украинского писателя и диссидента Василия Стуса с годами его жизни и хештегом #Минезабули. Ведь именно Медведчука обвиняют в преступной "защите" Стуса.



Около 50 человек продемонстрировали Медведчуку свою позицию

Юристы, анализируя судебное дело диссидента, уже 35 лет спустя констатировали, что адвокат Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказался от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде. Следовательно, поэта приговорили к максимальному наказанию – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки, во время которой он и умер.

К офису "серого кардинала" наведалась и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"Это наш долг – завоевать свободу политзаключенных"

Это наш долг – завоевать свободу политзаключенных. Я каждый день пишу по несколько писем международным организациям, чтобы они пустили наших или их врачей к нашим пленникам для проверки состояния их здоровья. А также – чтобы их освободили. И призываю на публичных встречах международников, чтобы они обращались к Кремлю, чтобы освободить наших пленников. Каждый должен делать то, что может,

– подчеркнула Супрун.



"Каждый должен делать то, что может"

Она добавила, что украинские чиновники поддерживают движение за освобождение украинских пленников. По ее словам, важно, чтобы сейчас министр юстиции Павел Петренко подал в Европейский суд ходатайство в отношении человеческих прав наших пленников.

"Все делают то, что умеют. Но, к сожалению, пока нет реакции от России", – сообщила Супрун.

Однако украинцы не отчаиваются и продолжают ходить на акции.



Украинцы не устают выходить на акции

Побудило прийти то, что Сенцов для меня является героем. Его голодовка – очень значимый и правильный поступок, потому что он голодает не только за себя, но и за других пленников. Должны приходить, напоминать куму Путина, что мы не забыли! Держись, Олег, с тобой весь мир!

– сказал волонтер Владимир Кошовенко.

Баллончики с краской в руки брали не только взрослые, но и дети. Арсений Толстых пришел с дочкой, чтобы научить ее политической памяти.



"Беру дочку с собой, чтобы научить ее политической памяти"

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Хочу, чтобы она знала, как наша страна строится и какие политические процессы в ней происходят, чтобы дочь с детства понимала, что такое свобода, права, обязанность. И еще хожу, чтобы побудить своих друзей задуматься над тем, что творится в стране, и сделать правильный выбор во время политических выборов,

– сказал Толстых.

По словам организаторов, акции подобного формата будут продолжаться.