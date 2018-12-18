Медведчук подал в суд на Гопко и требует 1 гривну за моральный ущерб: известна причина

Виктор Медведчук, лидер пророссийского движения "Украинский выбор" и председатель политсовета пророссийской партии "За жизнь", подал в суд на народного депутата и председателя парламентского комитета по иностранным делам Анну Гопко.

Причиной иска "За оскорбление чести и достоинства" стал пост нардепки в Facebook.

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В нем она поддержала акцию #МедведчукаПодАрест и напомнила, что именно Медведчук был причастен к уничтожению известного украинского поэта Василия Стуса, который был арестован советской властью.

Ведь Медведчук является выродком системы, уничтожившей Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину,

– отметила Гопко в заметке.

К слову, это уже не первый судебный иск Медведчука. В этом он требует от нардепки признать распространенную информацию недостоверной, опубликовать резолютивную часть судебного решения, удалить сообщение, а также покрыть судебные издержки и заплатить 1 гривну в качестве возмещения морального ущерба.