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      Медведчук пришел в Раду с часами Rolex: его цена достигает миллиона гривен – фото, видео

      63 Читати новину українською
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / 112 канал

      Кум Владимира Путина надел эту дорогущую вещь на заседание парламента 2 октября. Стоимость часов ориентировочно составляет 34 тысячи долларов, что в гривневом эквиваленте составляет более 845 тысяч гривен.

      Соответствующий снимок на своей фейсбук-странице обнародовал фотограф Ян Доброносов. Кроме того, журналист Всеволод Филимоненко распространил видео, на котором видно ценный Rolex на руке у Медведчука.

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      Главный по проблемам голодающего и угнетенного Донбасса, народный депутат Виктор Медведчук пришел в Раду в часах Rolex стоимостью 34 тысячи долларов или 1 миллион гривен. Как оценивать такое вызывающее поведение нардепа, написать сложно, поэтому лучше воздержаться от комментариев... Зритель рассудит,
      – отметил он.

      Медведчук годинник Rolex
      Стоимость Rolex, с которым Медведчук пришел в парламент

      Медведчук пришел в Раду с часами за миллион гривен: видео

      Что известно о Медведчуке?Он возглавляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая имеет вторую по численности фракцию в парламенте. Украинский политик, юрист и олигарх. Отмечен в украинофобии и русофильстве. Является кумом российского президента Владимира Путина.

      Был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса в 80-х годах прошлого века. Благодаря его "защите" Стусу присудили максимальное наказание – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки.

      Имеет влияние на такие СМИ, как "112 Украина", ZIK и NewsOne. Их формальный владелец – товарищ и соратник Медведчука, нардеп Тарас Козак.

      Биография Виктора Медведчука: видео

       

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Деньги Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь
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