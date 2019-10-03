Медведчук пришел в Раду с часами Rolex: его цена достигает миллиона гривен – фото, видео

Кум Владимира Путина надел эту дорогущую вещь на заседание парламента 2 октября. Стоимость часов ориентировочно составляет 34 тысячи долларов, что в гривневом эквиваленте составляет более 845 тысяч гривен.

Соответствующий снимок на своей фейсбук-странице обнародовал фотограф Ян Доброносов. Кроме того, журналист Всеволод Филимоненко распространил видео, на котором видно ценный Rolex на руке у Медведчука.

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Главный по проблемам голодающего и угнетенного Донбасса, народный депутат Виктор Медведчук пришел в Раду в часах Rolex стоимостью 34 тысячи долларов или 1 миллион гривен. Как оценивать такое вызывающее поведение нардепа, написать сложно, поэтому лучше воздержаться от комментариев... Зритель рассудит,

– отметил он.



Стоимость Rolex, с которым Медведчук пришел в парламент Стоимость Rolex, с которым Медведчук пришел в парламент Медведчук пришел в Раду с часами за миллион гривен: видео

Что известно о Медведчуке?Он возглавляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая имеет вторую по численности фракцию в парламенте. Украинский политик, юрист и олигарх. Отмечен в украинофобии и русофильстве. Является кумом российского президента Владимира Путина.



Был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса в 80-х годах прошлого века. Благодаря его "защите" Стусу присудили максимальное наказание – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки.



Имеет влияние на такие СМИ, как "112 Украина", ZIK и NewsOne. Их формальный владелец – товарищ и соратник Медведчука, нардеп Тарас Козак.

Биография Виктора Медведчука: видео