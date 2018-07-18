22:05
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, сегодня
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Медведчук против меня подавал 10 исков, пока не попал на конкретного судью, – Лещенко

86 Читати новину українською
Медведчук подал против Лещенко 10 исков
Медведчук подал против Лещенко 10 исков / narodna-pravda.ua

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко заявил, что Виктор Медведчук пытался получить нужное решение в карманном суде по своему иску против него.

Об этом он сказал в Печерском райсуде Киева, который рассматривал иск Медведчука против нардепа за его заявления о монополизации рынка сжиженного газа компанией близкой к Медведчуку "Proton Energy", информирует "Украинская правда".

Читайте также: Трюкам Медведчука в судах могут позавидовать профессиональные шулеры, – Лещенко

Нардеп отметил, что об этом свидетельствует ряд фактов. Дело принял в рассмотрение Печерский суд, несмотря на то, что ни Лещенко, ни другой ответчик по делу – 24 канал – не зарегистрированы и никогда не были зарегистрированы в Печерском районе.

Медведчук подал десять исков против меня – он подавал и отзывал иски до тех пор, пока дело не попало к судье Алексею Соколову,
– отметил Лещенко.

Он уточнил, что параллельно с подачей исков против него Медведчук подавал иски против депутата Владимира Арьева.

"А дальше вообще интересно – к этому же Соколову в результате "электронного распределения" попало еще и дело Медведчука против депутата Арьева. Иски были зарегистрированы в системе распределения с разницей в 2 минуты, и оба дела попали к судье Соколову. Это стало основанием, чтобы сомневаться в объективности данного судьи", – подчеркнул Лещенко.

Читайте также: Лещенко рассказал, сколько планирует заработать Ахметов на украинцах с помощью "зеленой" энергетики

Только после того, как он включил трансляцию из суда в соцсети, судья согласился объявить перерыв в заседании, чтобы ответчик смог ознакомиться с аргументами, на основании которых отклонили ходатайство, и иметь возможность ходатайствовать об отводе судьи. Легенды о связи Медведчука с Печерским судом ходят давно.

Судья Соколов как на конвейере штамповал нужные определения. Я считаю это проявлением коррупционной системы, когда на очевидные вещи принимаются решения, которые не имеют ничего общего с правом. Дело искусственно было связано с Печерским судом. Медведчук пытается получить нужное решение в карманном для себя суде,
– резюмировал нардеп.

Судебное заседание продолжится в 9:00 часов 24 июля.

Напомним, в августе 2017 года Сергей Лещенко заявил, что благодаря давлению Службы безопасности Украины на трейдеров сжиженного газа в конце 2016 – начале 2017 года произошла монополизация рынка сжиженного газа компанией близкой к Медведчуку "Proton Energy". Швейцарская "Proton Energy Group S. A." стала импортировать в Украину 40% сжиженного газа также благодаря тому, что "Роснефть" дала ей эксклюзивное право на импорт газа в Украину.

В сентябре 2017 года Медведчук подготовил иск против Лещенко. Он является кумом президента Российской Федерации Владимира Путина и имеет пророссийские взгляды.

Теги: Новости Украины Сергей Лещенко Виктор Медведчук Новости политики Судьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сегодня, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 449
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сегодня, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 189
Справился с Путиным лучше, чем Трамп: ведущий Fox News разозлил главу Кремля во время интервью
сегодня, 19:49 Справился с Путиным лучше, чем Трамп: ведущий Fox News разозлил главу Кремля во время интервью
739
Ученые назвали места, которые являются наиболее безопасными в самолете
сегодня, 19:36 Ученые назвали места, которые являются наиболее безопасными в самолете
183
Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
сегодня, 20:01 Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
Олена Кук 122
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Как женщины семьи Порошенко реализуют свои политические и культурные амбиции
 7 февраля , 23:18
Отравление детей на Киевщине: родные рассказали детали
 3 июля , 23:17
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук