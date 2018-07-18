Медведчук против меня подавал 10 исков, пока не попал на конкретного судью, – Лещенко

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко заявил, что Виктор Медведчук пытался получить нужное решение в карманном суде по своему иску против него.

Об этом он сказал в Печерском райсуде Киева, который рассматривал иск Медведчука против нардепа за его заявления о монополизации рынка сжиженного газа компанией близкой к Медведчуку "Proton Energy", информирует "Украинская правда".

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Нардеп отметил, что об этом свидетельствует ряд фактов. Дело принял в рассмотрение Печерский суд, несмотря на то, что ни Лещенко, ни другой ответчик по делу – 24 канал – не зарегистрированы и никогда не были зарегистрированы в Печерском районе.

Медведчук подал десять исков против меня – он подавал и отзывал иски до тех пор, пока дело не попало к судье Алексею Соколову,

– отметил Лещенко.

Он уточнил, что параллельно с подачей исков против него Медведчук подавал иски против депутата Владимира Арьева.

"А дальше вообще интересно – к этому же Соколову в результате "электронного распределения" попало еще и дело Медведчука против депутата Арьева. Иски были зарегистрированы в системе распределения с разницей в 2 минуты, и оба дела попали к судье Соколову. Это стало основанием, чтобы сомневаться в объективности данного судьи", – подчеркнул Лещенко.

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Только после того, как он включил трансляцию из суда в соцсети, судья согласился объявить перерыв в заседании, чтобы ответчик смог ознакомиться с аргументами, на основании которых отклонили ходатайство, и иметь возможность ходатайствовать об отводе судьи. Легенды о связи Медведчука с Печерским судом ходят давно.

Судья Соколов как на конвейере штамповал нужные определения. Я считаю это проявлением коррупционной системы, когда на очевидные вещи принимаются решения, которые не имеют ничего общего с правом. Дело искусственно было связано с Печерским судом. Медведчук пытается получить нужное решение в карманном для себя суде,

– резюмировал нардеп.

Судебное заседание продолжится в 9:00 часов 24 июля.

Напомним, в августе 2017 года Сергей Лещенко заявил, что благодаря давлению Службы безопасности Украины на трейдеров сжиженного газа в конце 2016 – начале 2017 года произошла монополизация рынка сжиженного газа компанией близкой к Медведчуку "Proton Energy". Швейцарская "Proton Energy Group S. A." стала импортировать в Украину 40% сжиженного газа также благодаря тому, что "Роснефть" дала ей эксклюзивное право на импорт газа в Украину.

В сентябре 2017 года Медведчук подготовил иск против Лещенко. Он является кумом президента Российской Федерации Владимира Путина и имеет пророссийские взгляды.