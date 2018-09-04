"Медведчука под арест!" – от Луценко требуют отчета о расследовании в отношении кума Путина

Днем 4 сентября несколько активистов, среди которых и нардепы, пришли под стены Генеральной прокуратуры с требованием расследовать антиукраинскую деятельность опального украинского политика Виктора Медведчука.

Акцию "Медведчук – под арест" символически проводят в годовщину смерти украинского поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Виктор Медведчук.

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В день смерти Василия Стуса украинцам напомнят: ненаказанное зло – растет. Медведчук – палач не только Стуса, но и украинской нации. Сейчас он – главный архитектор плана по развалу Украины. Именно Медведчук координирует и структурирует все пророссийские и реваншистские силы для возвращения к власти,

– отмечают организаторы акции.

Около 15:00 во вторник под стенами ГПУ собралось около сотни активистов, которые требуют отчета о результатах расследования антиукраинской деятельности Медведчука.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Убийцам Стуса не скрыться", "Реванш не пройдет" и раздают листовки с изображением Медведчука за решеткой.

Под ГПУ требуют ареста Медведчука / 24 Канал

В годовщину смерти Стуса под ГПУ проводят акцию против его адвоката Медведчука / 24 Канал

17 августа активисты посетили офис Виктора Медведчука в Киеве и напомнили, что хорошо помнят о его преступной "защите" Василия Стуса.



В начале августа разгорелся скандал после того, как стало известно, что из фильма об украинском писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который был адвокатом в процессе над поэтом.