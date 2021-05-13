Це може бути й домашній арешт. Таку думку висловив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

До теми Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці

Не виключаю, що може бути найбільш жорсткий запобіжний захід, – Рябошапка

Ексглава Офісу генпрокурора пояснив, якщо Медведчука таки відпустять під заставу, це не означатиме повне звільнення від відповідальності. Адже процес у цій справі рухатиметься й далі. Натомість прокурори вважають 300 мільйонів гривень достатньою заставою, щоб політик не втік з країни. І що це запобігатиме можливому впливу на свідків чи знищення можливих доказів.

За його словами, може бути й інший варіант. Наприклад, Медведчуку можуть обрати домашній арешт. Це означає, що депутат не зможе ходити в парламент чи брати участь в якихось публічних заходах, потенційно пов'язаних з можливою злочинною діяльністю.

Побачимо, яке рішення прийме суд. Оскільки влада вже ініціювала достатньо серйозний репресивний механізм, я не виключаю того, що може бути застосований найбільш жорсткий запобіжний захід,

– відзначив Руслан Рябошапка.

На думку колишнього генерального прокурора, 300 мільйонів навряд чи будуть для Медведчука якимось чинником, який утримуватиме його від втечі. Адже політик 12 й 13 травня сам прийшов до органів правосуддя.

Медведчук – ідеальна мішень для Зеленського, – Рябошапка

Руслан Рябошапка зауважив, важливо зрозуміти причину таких дій влади щодо Медведчука. Він пригадав загострення ситуації біля кордонів України, яке виникло у квітні – коли почали концентруватися величезні російські війська і виникла велика загроза нападу.

"Міжнародні партнери підтримали нас, приїхали в Київ, спілкувалися з українською владою і дали зрозуміти, що не залишать Україну й витягуватимуть з цієї критичної ситуації. Але й дали чітко зрозуміти, що влада теж повинна сама себе рятувати", – зазначив ексгенпрокурор.

І підкреслив, це стосується й того, що агенти російського впливу повинні ходити до суду, а не в парламент. А країну потрібно справді змінювати, а не імітувати реформи. Відтак справа рятування України – насамперед є завданням нашої влади.

І влада зараз намагається таким чином показати нашим міжнародним партнерам, що вони щось роблять. Очевидно, що включатися в боротьбу з олігархами, наприклад, з Коломойським, було б боляче і некомфортно для Зеленського. Тому вибрали Медведчука. Нібито й боротьба з проросійським впливом, і деолігархізація одночасно.

– пояснив Руслан Рябошапка.

Він додав, Медведчук – людина, яку не дуже люблять в Україні, і яку не дуже захищатимуть в нашій країні. Тому це – ідеальна мішень для Зеленського сьогодні.

Руслан Рябошапка про обрання запобіжного заходу Медведчуку: дивіться відео