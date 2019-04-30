Медведев напомнил новой власти Украины о "газовых переговорах" с Бойко и Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил напомнить новой власти в Украине о "предложениях" относительно прямых поставок газа. Их он обсуждал с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком во время их скандальной поездки в Москву.

Российский премьер отмечает, что "переговоры" остаются в силе, пишет "Интерфакс-Украина". Он также заявил, что они "могут быть применены к новому украинскому руководству".

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"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, могут быть применены и к новой власти. Было бы желание", – считает Медведев.

По его утверждениям, "Россия ничего не меняет в своей позиции".

Дело не в том, кто победил – это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или наоборот не работать,

– сказал он.

Отметим, ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию?

Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".



Эти так называемые переговоры вызвали в Украине волну возмущения – как официального, так и неофициального. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал их "явным манипулятивным влиянием пророссийских сил".