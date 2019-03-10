Медведица, которую жестко травили собаками, получила новый дом: трогательная история спасения

Несколько недель назад 5-летнюю медведицу Ласку забрали из Покровского зоопарка, в Донецкой области. Там медведица жила в невыносимых условиях в клетке, где животные даже не могут выпрямиться и встать на задние лапы.

В детстве же Ласку использовали для тренировки охотничьих собак на Киевщине. Таких "притравочних станций" в Украине немало, хотя они и запрещены.

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Теперь медведица привыкает к новому дому на Львовщине – медвежьему приюту "Домажир", там она знакомится со своими соседями.

Она спокойная,обладает очень хорошим аппетитом. Начинает доверять людям,

– рассказала Наталья Галейко, старшая сиделка медвежьего приюта.

Однако, где в конце-концов окажется Ласка, еще будет решать суд. Ведь конфискация временная.



Бурая медведица Ласка может стать 11 жительницей "Домажира"

Руководитель приюта Игорь Николин надеется, что животное удастся оставить здесь навсегда. Ведь согласно действующему законодательству условия, в которых удерживали животное в Донецкой области – ненадлежащие.



Ласка в медвежьем приюте "Домажир"

Посмотреть на Ласку и еще десяти медведей, которые уже проснулись после зимней спячки, посетители "Домажир" смогут уже с 10 марта. В приюте открывают второй туристический сезон, который продлится до ноября.

Нам интересно, чтобы люди, которые сюда пришли, могли не только увидеть диких животных, но и понять, как они живут и что их не надо никогда держать в неволе,

– отметила Снежана Палажченко, менеджер по маркетингу "Домажир".

В течение 2019 года приют "Домажир" готовится принять еще пять или шесть медведей. Следующего постояльца сюда поселят в конце июня.