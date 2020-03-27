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      Meest привез во Львов первую партию экспресс-тестов на Covid-19

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      Экспресс-тесты на Covid-19 / 5.ua

      Во Львов приехала первая партия медикаментов и экспресс-тестов на Covid-19, которые международная группа компаний Meest приобрела для борьбы с коронавирусом в Западной Украине.

      Во Львов приехала первая партия экспресс-тестов на Covid-19, которые международная группа компаний Meest приобрела в пределах выделенной ею суммы на борьбу с коронавирусом во Львовской области.

      Тесты передали во Львовскую Городскую больницу скорой помощи.

      "Одним из важнейших первоочередных шагов предотвращения распространения вируса является его своевременное выявление. Поэтому тестирование больных и медицинских работников, которые с ними контактируют каждый день, необходимо в нынешней ситуации. Мы осознаем ответственность перед всеми украинцами в это непростое время и радуемся, что можем им помогать. Будем продолжать это делать и дальше. Сейчас нашим приоритетом является здоровье и безопасность украинцев. Уверен, вместе мы победим", – заявил президент глобальной международно-логистической группы Meest Ростислав Кисиль.

      Напомним, что международная группа компаний Meest направила 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовской области.

      Ростислав Кисиль отметил, что для Meest, с момента создания компании в 1989 году, основной миссией всегда была помощь украинцам во всем мире. Поэтому Meest не может быть в стороне, для всех членов команды чрезвычайно важны безопасность, здоровье и спокойствие людей.

      Здоровье – самая большая ценность человека. Потому что оно является единственным условием жизни. А человек является наибольшей ценностью лично для меня и для группы компаний Meest, которую я возглавляю. Предприятия группы Meest, в том числе украинская компания Meest Express, приняли решение присоединиться к социально ответственным украинским компаниям и выделить 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовском регионе,
      – подчеркнул он.

      Также Ростислав Кисиль призвал украинских предпринимателей помочь в борьбе с коронавирусом.

      "Мы благодарны всем компаниям, которые уже проявили такую ​​важную инициативу. Приглашаю другие предприятия при возможности приобщиться. Будьте здоровы. Вместе – мы сила!" – заявил президент компании Meest.

      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости Львова
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