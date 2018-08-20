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Юлія Ліпенцева

"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули

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"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули

Стрічку "Мег" можна назвати глибоким фільмом, але лише якщо міряти глибину дна, яке попало у кадр.

Там де Стетхем, завжди атмосфера пафосної непохильної крутості, надлюдські здібності і, зрештою, цього разу він бореться проти самої матінки-природи. Благо, актор знає, чого від нього очікують глядачі. Образу своєму він не зраджує і від "Мег" одразу знаєш, чого очікувати — прийде давно знайомий лисий дядько і розбереться, як вміє. А вміє він як? Правильно, силою і сталевим характером.

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Отож, якийсь багатий перець вкладає купу грошей у дослідницьку станцію, створену дослідити глибини океану і добратись в місця, глибші за Маріанський жолоб. Доплисти до невідкритих дотепер глибин науковцям вдається, але там вони знаходять таке собі "древнє зло", яке важко здолати і неможливо приборкати. Бо акула, що з нею не роби, залишається акулою, і мета її – вижити, поїсти, вбивати. Чим більш гігантська акула, тим більше від неї проблем. У цьому фільмі рівень небезпеки вимірюється просто – розмірами.

Одна з науковців, самотня китайська красуня з малою донькою і сумною історією розлучення, стає для Стетхема доблесною мотивацією вбити хижака і врятувати натовпи людей. Окрім цього, чоловік любить рятувати людей по замовчуванню, ще й почуває провину, що колись не зміг врятувати з-під води частину своїх підлеглих. Саме час спокутувати колишні помилки і заодно закрутити роман. Це, власне, й усе. Була проблема, яку треба вирішити. Прийшов "нормальний мужик" і розібрався.

Глядачеві не дають поспівпереживати акулі, яка, взагалі-то, не винна, що її випустили з дна, де вона собі благополучно жила і Стетхема в очі не бачила. Цю думку, наймовірніше, проігнорували, щоб не вдавати, ніби "Мег" може бути повчальним фільмом чи піднімати якісь питання моралі. В нас є древня акула, чисте зло, що загрожує людям і може принести шкоду. Отож, її треба знищити. Але знищити красиво, щоб на повнометражний фільм кадрів вистачило.

"Мег" не обіцяє душерозриваючих драм і моральної глибини, але може дати глибину океанську, показати її у форматі IMAX. На воду особливо приємно дивитись у спекотне літо, коли думки мимоволі опиняються десь біля берега і хочеться прохолоди. Тим не менше, ні ви, ні я, ні навіть Мег не хотіли би опинитись у водах, де полює Стетхем. Це точно. У тому й мораль фільму.

Рейтинг "Мег" на IMDb — 6,2. Вікове обмеження — 12 років, отож, на фільм можна брати трохи старших дітлахів. Якраз їм це кіно мало б сподобатись найбільше.

Також у кіно: "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка

Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кино Публикации
Источник: 24 Канал
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