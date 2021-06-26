Маршрут проложили от улицы Дерибасовская до Одесского горсовета. В частности, люди пройдут по улицам Ришельевская, Ланжероновская и Пушкинская.
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Мероприятие происходит с соблюдением правил безопасности. В частности, всем участникам выдали защитные маски. Людям также дезинфицируют руки.
Комментарий организаторов
Организатор Наталья Михайленко рассказала, что участие в мероприятии принимает много молодежи. Впоследствии у здания одесской мэрии для гостей также запланировали концерт.
Там будет выступать танцевальный ансамбль "Сюита", петь солист группы "Мадам Тюссо" и солистка группы "Тоби". Завершится концерт зажигательным выступлением коллектива барабанщиц Одесского государственного университета внутренних дел,
– заметила Михайленко.
Мегамарш должен был состояться еще 22 мая. Однако его отсрочили из-за эпидемиологической ситуации в городе.
Мегамарш в Одессе / Фото "Общественное Одесса"
Мегамарш вышиванок: смотрите видео
Парад вышиванок в Харькове
- В мае парад вышиванок провели в Харькове.
- Соблюдать социальную дистанцию помогал большой флаг, который несли участники мероприятия.
- Люди прошли по Сумской улице до площади Свободы.
- Участники парада продемонстрировали разнообразные варианты ручной и машинной вышивки. Некоторые украсили вышиванкой даже защитные маски.