Мегамарш вышиванок в Одессе: яркие фото и видео шествия

В Одессе в субботу, 26 июня, стартовал ежегодный Мегамарш вышиванок. Участие в мероприятии приняли примерно 300 человек.

Маршрут проложили от улицы Дерибасовская до Одесского горсовета. В частности, люди пройдут по улицам Ришельевская, Ланжероновская и Пушкинская.

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Мероприятие происходит с соблюдением правил безопасности. В частности, всем участникам выдали защитные маски. Людям также дезинфицируют руки.

Комментарий организаторов

Организатор Наталья Михайленко рассказала, что участие в мероприятии принимает много молодежи. Впоследствии у здания одесской мэрии для гостей также запланировали концерт.

Там будет выступать танцевальный ансамбль "Сюита", петь солист группы "Мадам Тюссо" и солистка группы "Тоби". Завершится концерт зажигательным выступлением коллектива барабанщиц Одесского государственного университета внутренних дел,

– заметила Михайленко.

Мегамарш должен был состояться еще 22 мая. Однако его отсрочили из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Мегамарш в Одессе / Фото "Общественное Одесса"

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