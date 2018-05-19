Мегамарш вышиванок в Одессе: колоритные фото и видео
Разнообразные орнаменты и крой, яркие цвета и сдержанные мотивы – центр Одессы заполонили вышиванковые краски. В городе уже шестой год подряд устраивают мегамарш национальных костюмов.
Ежегодно на марш вышиванок приходит до тысячи человек. Это только усиливает мнение: Одесса – это Украина.
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"У нас есть хороший лозунг: от взрослых до малых – мегамарш объединяет всех. Мегамарш хорошо прошел, если мы идем по Дерибасовской, а иностранцы снимают нас, улыбаются – это самый большой позитив", – отметила организатор Мегамаршу вышиванок Наталья Михайленко.
Мегамарш вышиванок в Одессе
Видео с Мегамаршу вышиванок в Одессе 2018
Мегамарш вышиванок в Одессе
Мегамарш вышиванок в Одессе
Мегамарш вышиванок в Одессе