Мегамарш вышиванок в Одессе: колоритные фото и видео

Разнообразные орнаменты и крой, яркие цвета и сдержанные мотивы – центр Одессы заполонили вышиванковые краски. В городе уже шестой год подряд устраивают мегамарш национальных костюмов.

Ежегодно на марш вышиванок приходит до тысячи человек. Это только усиливает мнение: Одесса – это Украина.

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"У нас есть хороший лозунг: от взрослых до малых – мегамарш объединяет всех. Мегамарш хорошо прошел, если мы идем по Дерибасовской, а иностранцы снимают нас, улыбаются – это самый большой позитив", – отметила организатор Мегамаршу вышиванок Наталья Михайленко.



Мегамарш вышиванок в Одессе

Видео с Мегамаршу вышиванок в Одессе 2018



Мегамарш вышиванок в Одессе



Мегамарш вышиванок в Одессе