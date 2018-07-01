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Меган Фокс показала уникальное фото своего младшего сына

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Меган Фокс с младшим сыном
Меган Фокс с младшим сыном / Instagram

Знаменитая американская актриса Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин воспитывают трех сыновей – 5-летнего Ноа, 4-летнего Бодхи и годовалого Джорни Ривера. Звездная мама редко рассказывает о личной жизни и почти не демонстрирует фотографии детей.

Однако на этот раз Меган Фокс опубликовала редкое фото своего младшего сына Джорни на странице в Instagram. Сторонники заметили, что мальчик сильно подрос за последнее время.

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"Настроение", – прокомментировала снимок Меган.

Интересно, что Джорни сидит на кровати в футболке с изображением героев мультфильма "Черепашки-ниндзя". Напомним, что его мама сыграла Эйприл О'Нил в одноименном фильме.

Отметим, что старшие братья Ноа Шеннон и Бодхи Рэнсом также обожают историю про черепашек.

 

#mood

Допис, поширений Megan Fox (@the_native_tiger)

 

 

Теги: Дети LifeStyle Меган Фокс
Источник: 24 Канал
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