Меган Макрл и принц Гарри выбрали голливудских крестных родителей для своего первенца

Королевские супруги Меган Маркл и принц Гарри уже выбрали крестных родителей для своего будущего ребенка.

Стало известно, что первенца Меган и Гарри будут крестить известные супруги Джордж и Амаль Клуни. Об этом сообщает издание Mirror.

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Джордж с Амаль восприняли за честь такое предложение и сразу же согласились. Также Клуни взяли обещание с Гарри и Меган, что если у них родится еще один ребенок, те так же будут его крестить,

– говорится в источнике.

Допис, поширений Amal Clooney (@amalclooneyofficial) 5 Бер 2018 р. о 1:52 PST

Отметим, накануне Меган Маркл и принц Гарри гостили у супругов Клуни в Италии. Герцоги Сассекские прилетели частным самолетом в Сардинию 16 августа, где поселились на вилле голливудского актера Джорджа Клуни.



В течение 3 дней супруги не покидали виллу. Очаровательная Меган Маркл помогала Амаль Клуни ухаживать за 10-месячными двойняшками Эллой и Александром. А вот мужчины нашли себе активнее занятия – вместе с друзьями актера принц Гарри сыграл в баскетбол. В последний день отдыха для герцогов Сассекских организовали гала-ужин, на который пригласили 15 друзей.