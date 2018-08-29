Меган Макрл и принц Гарри выбрали голливудских крестных родителей для своего первенца
Королевские супруги Меган Маркл и принц Гарри уже выбрали крестных родителей для своего будущего ребенка.
Стало известно, что первенца Меган и Гарри будут крестить известные супруги Джордж и Амаль Клуни. Об этом сообщает издание Mirror.
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Джордж с Амаль восприняли за честь такое предложение и сразу же согласились. Также Клуни взяли обещание с Гарри и Меган, что если у них родится еще один ребенок, те так же будут его крестить,
– говорится в источнике.
Отметим, накануне Меган Маркл и принц Гарри гостили у супругов Клуни в Италии. Герцоги Сассекские прилетели частным самолетом в Сардинию 16 августа, где поселились на вилле голливудского актера Джорджа Клуни.
В течение 3 дней супруги не покидали виллу. Очаровательная Меган Маркл помогала Амаль Клуни ухаживать за 10-месячными двойняшками Эллой и Александром. А вот мужчины нашли себе активнее занятия – вместе с друзьями актера принц Гарри сыграл в баскетбол. В последний день отдыха для герцогов Сассекских организовали гала-ужин, на который пригласили 15 друзей.