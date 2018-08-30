Меган Маркл дала первое интервью после замужества с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская приняла участие в съемках документального фильма Queen of the World ("Королева мира") и дала свое первое интервью после свадьбы с принцем Гарри. Последний раз она общалась с журналистами еще в сентябре прошлого года перед помолвкой.
Об этом сообщается на The Daily Mail.
Как сообщили в издании, работа над новой лентой киностудии Oxford Films длилась около года и выйдет на телеканал ITV в середине сентября. Для создания фильма журналисты имели возможность пообщаться с самой Ее Величеством, а также с принцами Чарльзом, Уильямом, принцессой Анной и графиней Уэссекской Софи. В ленте дополнительно использовали видеокадры из личного архива Елизаветы II и принца Филиппа.
Читайте также: Меган Маркл поразила публику слишком откровенным платьем: фото
Для создания полноценной картины были также взяты интервью у Меган Маркл, которая рассказала о работе с принцем Гарри в качестве послов молодежи в Содружестве наций. Стоит добавить, что после замужества ей разрешено давать интервью только по особому распоряжению дворца.
Выбор редакции
-
Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те событиясегодня, 00:00
-
США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море30 августа, 22:37
-
Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов30 августа, 21:27