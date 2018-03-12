Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе появились на публике: яркие фото
Королевская семья приняла участие в службе в честь Дня содружества наций. На событие пришла королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Кембриджская Кэтрин и будущая жена принце Гарри Меган Маркл.
Стоит отметить, что для Меган это событие стало особенным, поскольку это первый раз, когда она появилась на публике вместе с королевой Великобритании.
Кроме того, недавно Маркл принял англиканскую веру.
Читайте также: Меган Маркл назвали самой красивой в королевской семье
Меган Маркл и принц Гарри
Елизавета II
На службу Меган выбрала белоснежное пальто и дополнила образ белым беретом. Кейт Миддлтон пришла на событие в темно синем пальто и шляпе с широкими полями. А Елизавета II была в костюма насыщенного цвета марсала.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Меган Маркл и принц Гарри
Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла