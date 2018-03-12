Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе появились на публике: яркие фото

Королевская семья приняла участие в службе в честь Дня содружества наций. На событие пришла королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Кембриджская Кэтрин и будущая жена принце Гарри Меган Маркл.

Стоит отметить, что для Меган это событие стало особенным, поскольку это первый раз, когда она появилась на публике вместе с королевой Великобритании.

Кроме того, недавно Маркл принял англиканскую веру.

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Меган Маркл и принц Гарри

Елизавета II

На службу Меган выбрала белоснежное пальто и дополнила образ белым беретом. Кейт Миддлтон пришла на событие в темно синем пальто и шляпе с широкими полями. А Елизавета II была в костюма насыщенного цвета марсала.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла