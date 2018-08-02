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Меган Маркл и Кейт Миддлтон – самые стильные британки 2018 года

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон – самые стильные британки 2018 года
Меган Маркл и Кейт Миддлтон – самые стильные британки 2018 года / www.gettyimages.in

Известный журнал Tatler опубликовал ежегодный рейтинг самых стильных представителей Великобритании. В модный рейтинг попали почти все представители королевской семьи, близкие к окружению королевы.

Об этом сообщают на сайте издания.

Следовательно, в список "модниц" попали такие британцы как королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, Камилла, Меган Маркл и даже пятилетний принц Джордж.

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Ее величество возглавила рейтинг самых стильных за ее умение сочетать яркую одежду и цветочные принты, которые никогда не остаются без внимания СМИ. Второе место заняла жена его внука принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Ее удостоили такого звания из-за разнообразия нарядов и выбор вещей премиальных марок.

Королева Елизавета II возглавила модный рейтинг Tatler

На седьмом месте разместилась жена принца Гарри Меган Маркл. Авторы рейтинга отмечают, что своим свадебным платьем от Givenchy она поразила весь модный мир, продемонстрировав современный королевский стиль. 11 строчку в рейтинге заняла супруга принца Чарльза (отца Гарри и Уильяма) – Камилла Паркер-Боулз. Издание отметило ее превосходное умение выбирать красивые шляпы.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Камилла Паркер-Боулз

И исключительно среди взрослых британцев в рейтинге оказался даже пятилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Джордж. Эксперты положительно оценили образы мальчика в шортах, длинных носках и сдержанных жилетах.


5-летний принц Джордж

Стоит добавить, что в рейтинг модных британцев кроме королевской семьи попали такие знаменитости как Гарри Стайлс и Дуа Липа, дизайнер Риккардо Тиши, актер Дэниэл Калуя, юрист и супруга Джорджа Клуни – Амаль Клуни и другие.

Теги: LifeStyle Мода рейтинги Королівська сім'я Елизавета II Меган Маркл Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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