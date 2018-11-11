Меган Маркл и Кейт Миддлтон приняли участие в торжественном мероприятии: красноречивые фото

Королевская семья посетила ежегодный Фестиваль памяти, который состоялся в лондонском Роял Альберт-Холле. Не пропустили мероприятие и любимицы британцев – герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ежегодно королевская семья собирается с высокопоставленными чиновниками, чтобы почтить память погибших во всех вооруженных конфликтах. В 2018 году Фестиваль памяти посвятили 100-летию со времени окончания Первой мировой войны. Торжественное мероприятие провели с участием всех членов королевской семьи.

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Согласно этикету, все участники пришли в Роял Альберт-Холл в черном наряде. Не пренебрегли дресс-кодом и британские герцогини. Они сопровождали своих мужей, принцев Уильяма и Гарри, в роскошных темных нарядах.

Так, беременная Меган Маркл засветилась на Фестивале памяти в черном пальто от любимого дизайнера Stella McCartney. В осеннем наряде герцогиня Сассекская подчеркнула округлый живот, что выглядело очень мило. Жена принца Гарри дополнила свой look обувью на каблуке и клатчем.

Стоит отметить, что это не впервые Меган Маркл вышла в свет в дизайнерском пальто. Зимой 2017 года она засветила его во время визита в город Кардифф.

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А вот Кейт Миддлтон пришла на мероприятие в элегантном приталенном платье Roland Mouret. Наряд имел смещенный V-образный вырез, который добавил облику герцогини Кембриджской еще большей изысканности. Обувь на каблуках и скромный клатч завершил образ Кейт Миддлтон.

Не менее элегантно выглядела и сама королева Елизавета II. Ее Величество выбрала блестящее платье, которое украсила серой накидкой, черными перчатками и изящными украшениями. Сопровождали монарха принц Чарльз, герцогиня Камилла и другие члены королевской семьи.