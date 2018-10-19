Меган Маркл и принц Гарри ищут имя для будущего ребенка: букмекеры делают ставки

Новость о беременности Меган Маркл облетела все мировые СМИ еще в понедельник, 15 октября, теперь поклонников королевской семьи начинают интересовать все подробности пополнения в семье герцогини Сассекской.

В сети уже создали возможный портрет детей Меган Маркл и принца Гарри. А британские букмекеры начали делать ставки в отношении имени первенца супругов. Об этом сообщает издание The Independent.

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Что интересно, по мнению букмекеров, Меган и Гарри не будут разглашать пол ребенка до его рождения, как это сделали Кейт Мидллтон и принц Уильям. Однако этот факт никого не останавливает делать ставки.

Таким образом, большинство сейчас считают, что если у Меган родится девочка – вероятнее всего, ее назовут в честь покойной матери принца – принцессы Дианы.

Британская букмекерская контора "William Hill" и биржа ставок "Betfair" подтверждают этот вариант прогнозами "десять к одному" в первом случае и "восемь к одному" – во втором.

Представитель букмекерской конторы Paddy Power также подтвердил, что имя Диана является фаворитом.

В то же время другие популярные имена, такие как Артур и Элис, тоже не остались без внимания. Известно, что популярностью также пользуются варианты Альберт, Эдвард, Чарльз, Элизабет и Мэри,

– отмечают букмекеры.

Кроме того, существует мнение, что Меган может выбрать неожиданное имя, учитывая ее американское происхождение.

Меган Маркл и принц Гарри / Getty

К слову, супруги принца Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней.

Во время прогулки в Мельбурне влюбленные пообщались с местными жителями, которые подготовили для них подарки в виде сладостей, игрушек и изделий ручной работы. Тогда внимание герцога и герцогини привлекла пятимесячная девочка Харриет Бонаддидо, с мамой которой они с удовольствием вступили в диалог.

Как только я познакомила свою дочь с Гарри, он сказал, что у нее прекрасное имя. Может быть, они выберут его для своего ребенка,

– сообщила журналистам женщина, которая пообщалась с супругами.

Зато Меган Маркл во время визита в австралийский город Дуббо ответила на вопрос 12-летней Чарли Вульф, который касался имени будущего ребенка, что ей уже дали списки имен, с которыми нужно ознакомиться.

"Но пока я об этом не думала, еще довольно рано", – добавила герцогиня.

Напомним, согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, малыш появится на свет весной 2019. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3-4 месяце беременности.