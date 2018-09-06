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Меган Маркл и принц Гарри назвали свои любимые диснеевские мультфильмы

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Меган Маркл м принц Гарри
Меган Маркл м принц Гарри / GettyImages

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри посетили главное мероприятие фонда WellChild Awards – вручение премий тяжелобольным детям, которые мужественно борются с недугом. Там они сделали трогательное признание о том, какие мультфильмы являются их любимыми.

Об этом сообщила корреспондент издания Daily Mail в своем микроблоге в Twitter.

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4 сентября королевская чета посетила ежегодную церемонию в отеле Royal Lancaster Hotel. Во время мероприятия Меган и Гарри пообщались с детьми и их семьями.

Интересно, что малыши поинтересовались у супругов, какие мультфильмы они любят смотреть.

Принц Гарри рассказал, что его любимый мультфильм – "Король Лев", а Меган Маркл призналась, что всегда любила "Русалочку".

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Дети и несовершеннолетние Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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