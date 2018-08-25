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Меган Маркл и принц Гарри завели собаку, – СМИ

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Меган Маркл с собакой
Меган Маркл с собакой / Фото из соцсетей

Супружество принца Гарри и Меган Маркл после нескольких месяцев совместной жизни завело собаку. Источники в СМИ сообщают, что в качестве питомца пара выбрала лабрадора.

Об этом сообщают в People.

Источники, близкие к окружению королевской семьи рассказали, что о собаке уже давно мечтала герцогиня Сассекская. И пока СМИ обсуждают слухи о беременности Меган Маркл, супруги решили сначала пополнить свою семью собакой по имени Гай, которую женщина привезла из Торонто. Лабрадор будет жить с парой в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца.

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Как известно, любовь к собакам у Меган Маркл появилась еще задолго до знакомства с принцем Гарри. Еще во время съемок в сериале "Форс-мажоры" звезда жила в своем доме в Торонто с собаками, фотографиями с которыми она часто делилась на странице в Instagram. Но после переезда в Лондон она вынуждена была оставить собак у своих друзей в Канаде.


Меган Маркл и домашний любимец


Меган Маркл с собаками

Правда это или нет – узнаем, возможно, позже. А пока пресс-секретарь Кенсингтонского дворца отказывается от комментариев по поводу новой собаки.

Теги: LifeStyle мир животных Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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