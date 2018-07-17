Меган Маркл или Кейт Миддлтон: кто тратит больше денег на одежду

Жены британских принцев Уильяма и Гарри – Кейт Миддлтон и Меган Маркл являются одними из самых стильных женщин мира. Множество сторонников активно следят за каждым выходом герцогинь в мир. Больше всего внимания уделяется именно внешнему виду женщин.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире / GettyНынешний гардероб герцогини Сассекской Меган Маркл обходится примерно в 1 миллион долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Такая сумма выглядит значительной даже для королевской семьи, особенно сравнивая с расходами герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Отмечается, что в 2016 году Кейт потратила на одежду всего лишь 132 тысячи долларов, а в 2017 году – 157 тысяч долларов. Заметим, что Кейт Миддлтон время от времени на выходы и в повседневной жизни носит демократическую одежду из масс-маркетов. Также супруга принца Уильяма может одевать вещи по несколько раз.

А гардероб Меган Маркл до конца года точно превысит миллион, отмечают эксперты.