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Меган Маркл или Кейт Миддлтон: кто тратит больше денег на одежду

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / GettyImages

Жены британских принцев Уильяма и Гарри – Кейт Миддлтон и Меган Маркл являются одними из самых стильных женщин мира. Множество сторонников активно следят за каждым выходом герцогинь в мир. Больше всего внимания уделяется именно внешнему виду женщин.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире / GettyНынешний гардероб герцогини Сассекской Меган Маркл обходится примерно в 1 миллион долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Такая сумма выглядит значительной даже для королевской семьи, особенно сравнивая с расходами герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Отмечается, что в 2016 году Кейт потратила на одежду всего лишь 132 тысячи долларов, а в 2017 году – 157 тысяч долларов. Заметим, что Кейт Миддлтон время от времени на выходы и в повседневной жизни носит демократическую одежду из масс-маркетов. Также супруга принца Уильяма может одевать вещи по несколько раз.

А гардероб Меган Маркл до конца года точно превысит миллион, отмечают эксперты.

 

Від 3 до 20 тисяч доларів за один образ – саме стільки коштує одяг Меган Маркл! Ми підрахували всі образи, у яких з'являлась Меган під час дводенного туру в Ірландію. Загалом же вартість становить понад 40 тисяч доларів, а це понад мільйона гривень! А яких з цих образів вам сподобався найбільше? І чи варто витрачати стільки на модний одяг? . . . #lifestyle #lifestyle24 #royalfamily #meghanmarkle #princeharry #принцгаррі #меганмаркл #fashion #fashionable #fashionblog #fashionstyle

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine)

 

Теги: LifeStyle Деньги Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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