Меган Маркл надела изящное платье на встречу с президентом Ирландии

Герцогиня Сассекская с принцем Гарри уже второй день находятся в Ирландии с их первым официальным визитом. Сегодня, 11 июля, чета посетила резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса и его жены Сабины Койн.

Для встречи в историческом графстве Дублин волшебная Меган Маркл выбрала стильное платье классического кроя от Roland Mouret, в котором вновь использовала ее фирменный вырез-лодочкой. Свой образ герцогиня дополнила туфлями с вельветового материала черного цвета и черной сумочкой от Fendi. Читайте также: Меган Маркл ошеломила эффектными образами в Ирландии: волшебные фото

Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии

​Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии

​Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии Принц Гарри в свою очередь выбрал классический синий костюм с голубым галстуком и белой рубашкой. Супруги герцоги Сассекские провели деловой разговор с президентом и первой леди, обменялись шутками по футболу на Чемпионате мира и весело провели время с двумя собаками породы "бернский зенненхунд". Thank you to the President of Ireland Michael D. Higgins, Mrs Higgins (and Bród and Síoda!) for the warm welcome at Áras an Uachtaráin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/SeDS0LThJ5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 юли 2018 г. The Duke and Duchess of Sussex ring the Peace Bell at Áras an Uachtaráin, designed to mark the 10th anniversary of the Belfast Agreement #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/n1N1YXJlmD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 юли 2018 г. Все фото: Getty Images