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Меган Маркл надела изящное платье на встречу с президентом Ирландии

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Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии
Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекская с принцем Гарри уже второй день находятся в Ирландии с их первым официальным визитом. Сегодня, 11 июля, чета посетила резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса и его жены Сабины Койн.

Для встречи в историческом графстве Дублин волшебная Меган Маркл выбрала стильное платье классического кроя от Roland Mouret, в котором вновь использовала ее фирменный вырез-лодочкой. Свой образ герцогиня дополнила туфлями с вельветового материала черного цвета и черной сумочкой от Fendi.

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Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии


​Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии


​Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии

Принц Гарри в свою очередь выбрал классический синий костюм с голубым галстуком и белой рубашкой. Супруги герцоги Сассекские провели деловой разговор с президентом и первой леди, обменялись шутками по футболу на Чемпионате мира и весело провели время с двумя собаками породы "бернский зенненхунд".

 

Все фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Ирландия Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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