Меган Маркл надела изящное платье на встречу с президентом Ирландии
Герцогиня Сассекская с принцем Гарри уже второй день находятся в Ирландии с их первым официальным визитом. Сегодня, 11 июля, чета посетила резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса и его жены Сабины Койн.
Для встречи в историческом графстве Дублин волшебная Меган Маркл выбрала стильное платье классического кроя от Roland Mouret, в котором вновь использовала ее фирменный вырез-лодочкой. Свой образ герцогиня дополнила туфлями с вельветового материала черного цвета и черной сумочкой от Fendi.
Читайте также: Меган Маркл ошеломила эффектными образами в Ирландии: волшебные фото
Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии
Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии
Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии
Принц Гарри в свою очередь выбрал классический синий костюм с голубым галстуком и белой рубашкой. Супруги герцоги Сассекские провели деловой разговор с президентом и первой леди, обменялись шутками по футболу на Чемпионате мира и весело провели время с двумя собаками породы "бернский зенненхунд".
Все фото: Getty Images