Меган Маркл надела ярко-желтое платье от стилиста Леди Гаги: фото

Меган Маркл и принц Гарри устроили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества в доме Мальборо-хаус на Пэлл-Мэлл, построенном с восточной стороны Сент-Джеймского дворца в первые годы XVIII века.

Для выхода в теплый летний день жена принца Гарри Меган Маркл выбрала желтое меди-платье от знаменитого стилиста Brandon Maxwell, который известен своим сотрудничеством с Леди Гагой, и телесного оттенка туфли на каблуках.

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Во время конкурса под названием "Ваше Содружество" молодые представители Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, Королевства Тонга делились идеями о развитии Содружества.



Меган Маркл / Getty Images

Заметим, накануне на приеме Елизаветы II в Букингемском дворце Меган Маркл попыталась взять своего мужа принца Гарри за руку. Однако мужчина отказался поддержать Меган.

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер отмечает, что Меган фактически имеет право брать мужа принца Гарри за руку, но не в присутствии королевы, так как это станет нарушением протокола.

На официальном мероприятии королева отсутствовала. Так, сторонники пары могли увидеть, как Меган Маркл и принц Гарри держались за руки.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images